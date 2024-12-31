Минобороны сообщило об отражении массированной атаки ВСУ на Кубань и Крым

В ночь на вторник российские средства ПВО уничтожили 68 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Над Брянской областью сбили 25 дронов, в Крыму — 17, в Краснодарском крае — 11. Еще десять беспилотников были уничтожены над Смоленской областью, два — над Тверью и по одному — в Ростовской, Курской и Калужской областях.

Ночью губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные отразили попытку атаки надводными беспилотниками. По предварительной информации, уничтожен один БЭК (безэкипажный катер).

Наталья Решетняк