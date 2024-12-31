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В Севастополе отразили попытку атаки надводными беспилотниками

Российские военные отразили в Севастополе попытку атаки надводными беспилотниками. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев, по предварительной информации, уничтожен один БЭК (безэкипажный катер). В связи с этим в городе было слышно громкие звуки.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

За полчаса до этого в Севастополе также было громко. Как пояснял господин Развожаев, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над акваторией Черного моря два беспилотника самолетного типа.

«Продолжается контроль обстановки. Несмотря на то, что БПЛА сбиты над морем и на большой высоте, прошу сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах»,— писал господин Развожаев.

Татьяна Ручкина

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