В Севастополе отразили попытку атаки надводными беспилотниками

Российские военные отразили в Севастополе попытку атаки надводными беспилотниками. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев, по предварительной информации, уничтожен один БЭК (безэкипажный катер). В связи с этим в городе было слышно громкие звуки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

За полчаса до этого в Севастополе также было громко. Как пояснял господин Развожаев, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над акваторией Черного моря два беспилотника самолетного типа.

«Продолжается контроль обстановки. Несмотря на то, что БПЛА сбиты над морем и на большой высоте, прошу сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах»,— писал господин Развожаев.

Татьяна Ручкина