Старейшая актриса Театра имени Гоголя Майя Ивашкевич скончалась в 99 лет

Старейшая актриса московского Театра имени Гоголя Майя Ивашкевич умерла на 100-м году жизни. О ее смерти сообщила пресс-служба театра. О дате прощания с актрисой будет объявлено позднее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майя Ивашкевич

Фото: Театр Гоголя Майя Ивашкевич

Фото: Театр Гоголя

«Ровесница Театра Гоголя, Майя Сергеевна была хранителем памяти нескольких театральных эпох и всего полгода не дожила до собственного столетия. Мы глубоко скорбим и приносим глубокие соболезнования друзьям, коллегам и близким Майи Сергеевны»,— говорится в сообщении на сайте театра.

Майя Ивашкевич родилась 22 мая 1925 года. Она окончила Студию Камерного театра под руководством Александра Таирова. В Камерном театре она прослужила с 1945 по 1950 год. После этого до 1960 года она играла в московском Театре имени Пушкина. С 1960-го и до самой смерти госпожа Ивашкевич играла в Театре имени Гоголя. За свою жизнь она сыграла десятки ролей в постановках Бориса Голубовского, Александра Дунаева, Сергея Яшина, Константина Богомолова, Владимира Панкова и других режиссеров.