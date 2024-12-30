ВСУ ударили по Льгову в Курской области

Город Льгов в Курской области снова подвергся атаке со стороны ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, информации о пострадавших и значительных разрушениях на данный момент не поступало.

«На месте работают аварийные и коммунальные службы. Держу ситуацию под контролем»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале.

Льгов уже подвергался обстрелу ВСУ 25 декабря. Тогда в городе погибли четыре человека, еще пять получили ранения. Во Льгове сильно пострадали пятиэтажный жилой дом и соседние с ним частные домовладения. В квартирах, где выбило стекла, закрывают тепловой контур. Желающим покинуть Льгов жителям власти оказывают помощь с переездом. По факту обстрела города следователи возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Удар по людям и теплу».