Индекс Мосбиржи за 2024 год снизился почти на 7%

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) по итогам 2024 года показал снижение на 6,97%, согласно данным биржи. Индекс РТС за прошедший год снизился на 17,56%. Индекс Мосбиржи в юанях снизился за год на 14,54%.

Кроме того, курс юаня на Мосбирже за этот год вырос на 8,72%, до 13,71 руб. К закрытию основных торгов 30 декабря индекс Мосбиржи вырос на 3,46%, достигнув 2883,04 пункта, долларовый индекс РТС увеличился на 3,46%, до 893,22 пункта, а индекс Мосбиржи в юанях поднялся на 3,07%, до 967,86 пункта.

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Индекс Мосбиржи в середине декабря впервые с марта 2023 года опускался ниже 2400 пунктов. Показатель падал на фоне введения санкций. Индекс вернулся к более высоким показателям после решения Центробанка сохранить ключевую ставку.

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