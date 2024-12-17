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Коммерсантъ FM
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Индекс Мосбиржи впервые с марта 2023 года опустился ниже 2400 пунктов

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) на открытии торгов опустился на 1,19%, до 2 391,49 пункта. Ниже 2400 пунктов индикатор находится впервые с 24 марта 2023 года.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

К 10:20 индекс Мосбиржи замедлил снижение и составил 2402,02 (–0,76%). Индекс РТС в это время составлял 734,77 пункта (–0,82%).

Лидерами падения в ходе торгов стали ЛУКОЙЛ (–6,34%), «Северсталь» (–3,41%) и «Русгидро» (–1,02%). Наибольший рост показали акции Ozon (+1,77%), En+Group (+1,71) и «Полюс» (+1,46%).

Вчера после введения 15-го пакета санкций ЕС индекс Мосбиржи опустился до значений конца марта 2023 года. Минимальная стоимость индекса составляла 2426 пунктов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Фондовый рынок переохладился».

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