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Коммерсантъ FM
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На автозаправке в Грозном произошел пожар

В МЧС рассказали о пожаре на автозаправке, который произошел в столице Чечни. К тушению огня, который распространился на 450 кв. м, были привлечены 82 сотрудника и 14 единиц техники. Пострадавших нет.

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

«Горели автоцистерна с топливом, операторская АЗС и автомагазин. Благодаря грамотным действиям сотрудников МЧС России удалось минимизировать ущерб: не допущено разгерметизации цистерн на АЗС и перехода огня на близ расположенные здания»,— рассказали в пресс-службе ведомства.

О пожаре на улице Ризвана Гайдабаева стало известно около 14:30 мск, первую информацию о происшествии опубликовали местные Telegram-каналы. Сообщалось, что МЧС эвакуировало жителей соседних домов. МЧС рассказало о пожаре в 16:27 мск — к тому моменту огонь уже потушили.

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