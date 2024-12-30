На автозаправке в Грозном произошел пожар

В МЧС рассказали о пожаре на автозаправке, который произошел в столице Чечни. К тушению огня, который распространился на 450 кв. м, были привлечены 82 сотрудника и 14 единиц техники. Пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

«Горели автоцистерна с топливом, операторская АЗС и автомагазин. Благодаря грамотным действиям сотрудников МЧС России удалось минимизировать ущерб: не допущено разгерметизации цистерн на АЗС и перехода огня на близ расположенные здания»,— рассказали в пресс-службе ведомства.

О пожаре на улице Ризвана Гайдабаева стало известно около 14:30 мск, первую информацию о происшествии опубликовали местные Telegram-каналы. Сообщалось, что МЧС эвакуировало жителей соседних домов. МЧС рассказало о пожаре в 16:27 мск — к тому моменту огонь уже потушили.