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Коммерсантъ FM
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Отношения развиваются в сети

Какие изменения произошли на рынке российских дейтинг-сервисов

Сервис знакомств Twinby привлек 500 млн руб. инвестиций. В ходе раунда A компания получила 350 млн руб. на развитие приложения в России и странах СНГ. Еще $1,5 млн — на продвижение глобального продукта, узнал Forbes. Инвесторы и детали сотрудничества не раскрываются. Но известно, что средства направят в частности на увеличение штата разработчиков и тестирование гипотез на международных рынках. Сервис запустился в России летом 2023-го, после ухода Tinder.

Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

По собственным данным Twinby, в декабре число скачиваний приложения превысило 7,5 млн. Ежемесячно им пользуется больше 1 млн человек. Аудиторию привлекает возможность «осознанных знакомств»: потенциального партнера сервис подбирает по психологическим тестам, рассказала “Ъ FM” одна из пользовательниц Анна: «Мне оно нравится, но с точки зрения поиска друзей, ребят с которыми можно поболтать, что в целом прикольно и чего, мне кажется, не хватает сейчас на рынке. Я не вижу это приложение как источник знакомств с потенциальными партнерами, например.

Я застала две стадии этого приложения: MVP, когда все криво работало, и то, что есть сейчас. Если говорить про этап MVP, оно было бесплатное, они гнали туда трафик, очень много вложили в маркетинг. И поначалу туда приходила классная молодежная аудитория, открытая к общению. Сейчас они добавили платную подписку, теперь приложением очень удобно пользоваться. Они добавили больше тегов, которые перестаешь читать после пяти свайпов, потому что все однотипное. Допустим, у вас совпадает 80% по какому-то показателю с двумя людьми, и вы видите одни и те же формулировки в описании.

Как меняется аудитория российских дейтинг-приложений

Есть и другие приложения, Twinby от них отличается. Например, Teamo в целом позиционируется как приложение для людей, которые хотят найти партнера. Это все-таки уже 25+, даже постарше. И там, и там есть психологическое тестирование. Teamo делает тестирование обязательным. И оно более глубокое, там такие осознанные вопросы, их довольно много. Плюс, Teamo, на мой взгляд, немножко устаревшее приложение с точки зрения использования».

Какие перспективы у этого сервиса на рынке? “Ъ FM” обсудил это с гендиректором сайта «Мамба» Андреем Бронецким: «Я думаю, был некоторый бурный рост в период ковида. Возможно, были некоторые завышенные ожидания от рынка. Как следствие есть некоторая коррекция. Но я не считаю, что хоть как-то изменился тренд, что есть серьезная альтернатива для онлайн-знакомств. Рынок знакомств — это очень капиталоемкий бизнес. Кроме того, чтобы сделать и поддерживать продукт, нужно достаточно много вкладывать в маркетинг, причем постоянно.

Русский рынок на самом деле достаточно маленький относительно мирового. Раньше он составлял 2%, сейчас, наверное, еще меньше. Поэтому, если есть зарубежные амбиции, инвестиций нужно в сотни раз больше. Кроме объема рынка, там сильно больше конкуренция. И, разумеется, потребуется сильно больше бюджетов. Обычно некоторый всплеск наблюдается после Нового года, а не непосредственно перед Новым годом. Все-таки люди озадачены покупкой подарков, обустройством праздника, закрытием дел».

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По итогам года, согласно подсчетам оператора t2, аудитория дейтинг-приложений, запущенных до 2022-го, в среднем приросла более чем на 25% по сравнению с прошлым годом. У «Вымпелкома» цифры скромнее: чуть большее 10% за тот же период, отмечает «Ъ-Review». Информация о ядре пользователей тоже разнится, но в среднем речь о мужчинах от 35 до 45 лет. Активнее всего, по данным «Ъ-Review», аудитория растет у приложений небольшого сегмента «осознанных свиданий». Но популярность крупным сайтам может вернуть недавний ребрендинг «Мамбы» — на сайте в частности внедрили ИИ в алгоритмы поиска.

Это может заинтересовать взрослую аудиторию, считает социолог, директор Центра молодежных исследований Высшей школы экономики Елена Омельченко: «Если говорить о молодежи, особенно миллениалах и еще более молодых людях, то идет запрос, наоборот, на офлайн. По крайней мере, в Питере есть специальный Telegram-канал, где люди ищут друг друга, но назначают встречи живьем. То есть дополненное общение с выходом на реальные встречи. Это первое.

Во-вторых, какое-то определенное сокращение дейтинга связано с тем, что развивается достаточно активно осознанное потребление. И если говорить об интернете, то здесь растут риски и интернет-буллинга, и всякие скандалы по поводу возможности попасть в очень тяжелую жизненную ситуацию, они добавляют ощущение небезопасности. Если говорить о взрослых, здесь, наверное, будет продолжаться развитие именно онлайн-дейтинга, потому что общество анонимизируется. В ситуации такого серьезного фона и политического, и экологического встретить и завязать какие-то прочные отношения становится сложно.

Вообще, социологи и психологи фиксируют рост ощущения одиночества в силу того, что люди оказываются в ситуации сложного знакомства».

В прошлом году ВОЗ назвала одиночество «глобальной проблемой человечества». Правительство Южной Кореи тогда даже решило финансово поддерживать людей, которые ведут изолированный образ жизни. Им ежемесячно выделяют по $480 на более активную социализацию. А в Великобритании с 2018-го есть специальный министр по вопросам одиночества. В этом году в России, по данным ВЦИОМ, на каждые десять свадеб пришлось восемь разводов. На этом фоне дейтинг-сервисы продолжат развиваться, считают опрошенные “Ъ FM” экперты. Этому будет способствовать и привычка нового поколения к подпискам и формату онлайн-общения, добавляет «Ъ-Review».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анжела Гаплевская, Екатерина Вихарева

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