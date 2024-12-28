Щит и мэтч

Темпы роста аудитории российских сервисов знакомств (дейтинг-сервисов) увеличились к концу 2024 года. В среднем у дейтинг-приложений, запустившихся до 2022 года, число пользователей выросло на 25,3%. Оценки долей участников рынка разнятся, однако все компании отмечают оживление аудитории, в том числе на фоне развития привычки использовать подобные сервисы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Ъ-Review» ознакомился с исследованием аудитории сервисов знакомств, которое подготовил оператор t2 (бывший Tele2) по итогам 11 месяцев 2024 года. Согласно их данным, аудитория дейтинг-приложений (запустившихся до 2022 года) в России в среднем приросла на 25,3% по сравнению с прошлым годом. Компания считала количество уникальных пользователей, скачавших и запустивших приложения хотя бы один раз.

Более скромную оценку приводят представители «Вымпелкома»: количество пользователей сервисов знакомств за 11 месяцев 2024 года выросло более чем на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (оператор подсчитал мобильный трафик сервисов). В t2 отмечают, что, как и в прошлом году, лидирующие позиции по количеству пользователей занимает сервис Mamba (принадлежит VK на 28,35%): доля сервиса — 39%. «VK Знакомства» занимают второе место с долей в 29%. За ними следуют Tabor — 13%, Loveplanet — 8% (принадлежит группе компаний РБК), Teamo — 5% (100% у АО «Мамба»), Twinby — 4% и Pure — 2%.

В исследовании t2 также отмечается, что ядро аудитории сервисов знакомств составляют пользователи в возрасте 35–44 лет (32%), при этом незначительно лидируют мужчины (55%). По информации «Вымпелкома», большинство пользователей дейтинг-приложений — люди в возрасте 40–45 лет (25,6%), преимущественно мужчины (57,1%).

В сентябре «Ъ-Review» писал, что темпы роста рынка российских сервисов знакомств в денежном выражении замедлятся по итогам года: совокупная выручка компаний вырастет на 8,8%, до $52,6 млн, против роста на 26,6% годом ранее, прогнозировали в Statista. Участники рынка не разделяли таких прогнозов и настаивали, что с начала года сегмент дейтинга в деньгах уже вырос гораздо значительнее (см. “Ъ” от 16 сентября).

«Всего за год аудитория “VK Знакомств” выросла на 40%, до 36,4 млн человек, которые образовали рекордные 149 млн “мэтчей” (пар.— “Ъ”), а пользователи отправили друг другу 1,3 млрд сообщений — это в 2,5 раза больше, чем годом ранее»,— заявили в VK. Также там добавили, что t2 измерял данные по отдельным приложениям и их установкам и не учитывал, что у «VK Знакомств» значительная часть аудитории предпочитает знакомиться в мини-приложении «VK Знакомства» внутри социальной сети. CEO Pure Ольга Петрунина заявила “Ъ”, что данные t2 неверны и дейтинг-приложение Pure «имеет крупнейшую выручку среди всех подобных сервисов в России».

Также в исследовании отсутствует сервис «ДругВокруг», отмечает независимый IT-эксперт Сергей Вильянов. По данным Cross Web, «ДругВокруг» занимает первое место по популярности в России, говорит он. «На данный момент все крупные сервисы теряют аудиторию, а малые растут неторопливо. Недавний ребрендинг и обновление Mamba может повлиять на их популярность, но на приход новой аудитории уйдет много времени»,— говорит Сергей Вильянов.

Соосновательница сервиса Twinby Вероника Яковлева говорит, что не может подтвердить данные по рынку в целом, но отмечает, что от 12 млн пользователей всего на рынке их приложение запускали около 2,8–3 млн, то есть около рынка. Гендиректор сервиса Mamba Андрей Бронецкий также не приводит оценку долей рынка, но замечает, что в 2024 году он стал постепенно расти. В следующем году рост сохранится, «но не превысит 10%», прогнозирует он.

Собеседник «Ъ-Review» на рынке дейтинг-сервисов отмечает, что рынок горизонтальных сервисов знакомств (ориентированных на широкую аудиторию) переживает спад, а рост наблюдается у дейтинг-приложений в четко описанных сегментах и претендующих на нишу «осознанных романтических свиданий».

Рынок дейтингов падал и сейчас восстанавливается, добавляет Вероника Яковлева. «Мне кажется, что в 2025 году он будет расти по двум причинам: увеличение количества разводов (в 2024 году, по данным ВЦИОМа, в РФ на десять свадеб пришлось восемь разводов.— “Ъ-Review”) и смена поколений и привычек к подпискам и формату онлайн-знакомств». По ее мнению, «несправедливо делить рынок между игроками, поскольку средний пользователь онлайн-знакомств использует два-три приложения».

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Олег Козырицкий