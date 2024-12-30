«ВкусВилл» остановил продажу партии пельменей из-за случаев отравления

«ВкусВилл» заблокировал партию и приостановил новые поставки пельменей «Мясное ассорти» от производителя «Чали» из Орловской области после сообщений об отравлении продуктом. При этом в компании заявили, что проведенные в сентябре лабораторные проверки не выявили нарушений в указанных пельменях.

«Как только 23 декабря мы получили информацию от Роспотребнадзора о выявленных нарушениях в продукции "Пельмени мясное ассорти, 1 кг" от даты производства 07.11.2024, то в этот же день заблокировали данную партию к реализации. Также запланированы дополнительные проверки продукции и поставщика»,— сообщили во «ВкусВилле» (цитата по ТАСС).

О случаях отравления пельменями «Мясное ассорти» сообщил Telegram-канал Baza. По информации медиапроекта, в конце ноября у двоих детей после употребления пельменей началась рвота. Родители тогда направили жалобу в Роспотребнадзор, а ведомство обнаружило патогенные микроорганизмы в продукте — сальмонеллу.

18 декабря стало известно, что в фарше одного из поставщиков «ВкусВилла» нашли листерию, сальмонеллу и кишечную палочку. В пресс-службе «ВкусВилла» сообщили «Ъ», что фарш, в котором Россельхознадзор выявил нарушения, покупался не в магазинах сети.