В фарше одного из поставщиков «ВкусВилла» нашли листерию, сальмонеллу и кишечную палочку

Россельхознадзор выявил нарушения в работе ООО «Дальние фермы». В производимом компанией фарше обнаружили сальмонеллу, кишечную палочку и остатки лекарственных препаратов. Сотрудники ведомства помимо этого выявили случаи незаконного продления срока годности фарша.

Как сообщает пресс-служба, в фарше из мяса кролика с добавлением индейки выявили наличие сальмонеллы. В фарше из курицы и индейки с добавлением кролика — кишечную палочку и листерию (Listeria Monocytogenes).

«По результатам проведенных мероприятий должностные лица ООО "Дальние фермы" привлечены к административной ответственности по ч. 1, ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений»,— говорится в сообщении.

Как писал Telegram-канал «Shot-проверка», фарш от «Дальних ферм» продается в магазинах сети «ВкусВилл». По данным медиапроекта, в декабре часть покупателей сети жаловались на фарш из кролика и индейки от этого производителя. По их словам, в фарше были некие черные вкрапления, а у него самого — неприятный запах.

В пресс-службе «ВкусВилла» сообщили «Ъ», что фарш, в котором Россельхознадзор выявил нарушения, покупался не в магазинах сети. «Мы ознакомились с результатами проверки поставщика и перечнем корректирующих мер, принятых на производстве. И чтобы на 100% разобраться в ситуации, отправим продукцию на дополнительные проверки»,— сказали во «ВкусВилле». Также в сети заявили, что на время внутреннего расследования фарш от «Дальних Ферм» с продажи сняли и приостановили новые поставки.