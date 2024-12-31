«Руки, ноги, голова», воробей на носу и «Один дома»
Куда сходить в Нижнем Новгороде с 1 по 10 января
В новогодние каникулы в Нижнем Новгороде пройдут органные концерты, лекции об искусстве, открытках и зимних развлечениях и святочные гуляния. А еще — фестивали «Горьковская елка», «Праздник света», «Новый год на Ярмарке» и Pianissimo. Подробнее о наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье». Мероприятия для детей до 12 лет собраны в отдельной афише.
Дед Мороз и Снегурочка на открытии фестиваля «Горьковская елка»
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
С 23 декабря по 8 января в городе открыт благотворительный фестиваль «Горьковская елка», которому в 2025 году исполняется 125 лет. На площади Маркина работает «Домик добрых дел» с новогодними мастер-классами для детей и взрослых. В 10 крупных торговых центрах, в зданиях железнодорожного вокзала и аэропорта, в муниципальных театрах и планетарии установлены почтоматы для бесплатной отправки писем. По специально разработанному маршруту ходит двухэтажный экскурсионный автобус в стилистике «Горьковской Елки». А 4 января на Большой Покровской состоится театрализованное шествие сказочных героев.
С 28 декабря по 12 января в «Заповедных кварталах» будет проходить зимний фестиваль «Праздник света». В программе — мастер-класс от художника Якова Хорева «Ценное послание» (билет стоит 1,8 тыс. руб.), обмен предметами старины «Штуки и штучки», вечер гаданий «Внутри зеркального коридора» (1,8 тыс. руб.), лекция краеведа Антона Марцева об истории фотографирования «Привычка фотографироваться» (950 руб.).
Ледяные украшения на Нижегородской ярмарке
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
28 декабря на улице Совнаркомовской открылся фестиваль «Новый год на Ярмарке». На площадке работает каток, базар, фуд-корт, карусель, печь и фотозоны. Для гостей выступают аниматоры и артисты с театрализованными представлениями. Вход на Ярмарочную площадь свободный. Фестиваль продлится до 9 февраля.
2 и 3 января в арт-пространстве DKRT на Большой Покровской улице состоится несколько органных концертов при свечах. Исполнители — Александра Косицкая (орган), Ольга Бестужева (орган), Мария Калинина (скрипка), Вероника Лобарева (орган), Дарья Леванова (скрипка). Билеты — от 2 до 3,5 тыс. руб.
2 января в Театре юного зрителя на улице Горького — «Цветаева. Концерт». Актриса Екатерина Чеботарёва исполнит 12 стихов поэтессы, переложенных на музыку. А 4 января состоится концерт «Ахматова. Двойники». Поэтессу покажут глазами ее подруги, актрисы и танцовщицы Ольги Глебовой-Судейкиной. Прозвучат стихи и дневниковые записи. Оба концерта начнутся в 18:00, билет стоит 850 руб.
Концерт органной музыки в костёле
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Со 2 по 6 января в католическом храме на Студеной улице рождественский фестиваль органной музыки. Выступят Вячеслав Золотовский, Юлия Лотова, Тимур Карданов, Виктория Гамазова, Ольга Бестужева. Билет стоит 1,2 тыс. руб.
2, 6 и 10 января в планетарии имени Гречко — премьера программы «Путеводные звезды». Новый научно-популярный фильм расскажет, как распознать путеводные звезды и запомнить звездные маршруты, где и зачем искать Полярную звезду и как быстро находить созвездия. Билеты — от 250 до 500 руб.
3 января в Доме губернатора в кремле пройдет лекция «В.М. Васнецов. Былины и сказки». Слушателям расскажут о творчестве одного из первых интерпретаторов русского эпоса и фольклора в живописи. Начало в 12:00, билет стоит 200 руб.
Экспонат выставки «Руки, ноги, голова и другие предметы для повседневного пользования»
Фото: Любовь Шеметова
3 января в студии «Тихая» на улице Ульянова для посещения откроется выставка ее резидента Всеволода Абазова «Руки, ноги, голова и другие предметы для повседневного пользования». В экспозиции 12 деревянных скульптур, в которых бытовые вещи и ординарные материалы сплетаются в причудливые антропоморфные образы. Посетить выставку можно с экскурсией, она начинается в 17:00 и стоит 300 руб.
3 января в арт-пространстве «Терминал А» на Красной Слободе мастер-класс художницы Марии Кузнецовой по цианотипии (способ монохромной фотопечати середины XIX века). После рассказа об истории цианотипии и ее технике участники смогут создать композиции из различных форм, рисунков и материалов. Мастер-класс начнется в 14:00. Обычный билет стоит 1,9 тыс. руб., на взрослого и ребенка — 2,5 тыс. руб.
3 января в арт-пространстве «Кладовка. Галерея историй» на Большой Покровской улице пройдет программа «Снеговик-почтовик, воробей на носу и советский Новый год». Участники распишут виниловые пластинки под музыку из фильмов «Ирония судьбы», «Чародеи» и «Бременские музыканты» и подпишут ностальгическую сувенирную открытку с советскими арт-объектами. Начало в 18:00, билет стоит 350 руб.
Спектакль «О Гриньке, о Саньке и немного о девчонках»
Фото: vk.com / kameryunker
3 января в Доме актера на улице Пискунова театр «Камер-юнкер» поставит спектакль по повести нижегородского писателя Вадима Рыжакова «О Гриньке, о Саньке и немного о девчонках». Два друга влюбляются в одну и ту же девочку. Им придется проверить дружбу на прочность. Спектакль о взрослении, первой любви и первом серьезном жизненном выборе. Начало в 19:00, билеты — от 800 руб. до 1 тыс. руб.
С 3 по 8 января в Арсенале в кремле пройдут экскурсии по выставке «Калейдоскоп французской жизни. Афиши XIX — начала ХХ века» и выставке «Хрупкость» о физической и метафорической хрупкости. Билет стоит 600 руб.
4 января в Доме губернатора состоится лекция «История новогодней открытки», на которой расскажут, как через важный атрибут зимних праздников можно проследить историю страны, как менялись сюжеты и герои открыток в разные годы. Начало в 15:00, билет стоит 200 руб.
Музыкант Константин Франтц на фестивале Pianissimo
Фото: Нижегородский театр оперы и балета
В Нижнем Новгороде продолжается фестиваль Pianissimo. В 19:00 4 января на сцене пакгауза на Стрелке выступит тайваньский пианист Чен-Ян Вен, он исполнит музыку Баха, Шопена, Скрябина, Рахманинова и Шумана. В 17:00 5 января Энджел Вонг из Америки сыграет произведения Шуберта, Дебюсси, Стравинского, Болкома и Моцарта. А в 19:00 10 января со сцены прозвучат композиции Шопена, Листа, Рахманинова и Скрябина в исполнении швейцарского музыканта Симона Бюрки. Билеты — от 1 до 2,5 тыс. руб.
4 и 5 января в «Планетарии №1» в парке «Швейцария» покажут фильм «Один дома». Семья отправляется из Чикаго в Европу, но в спешке забывает дома одного из своих детей. В дом забираются грабители, которые не раз пожалеют о своем решении. Начало в 20:00, билет стоит 800 руб.
5 января в Центре современного искусства «Терминал А» на Красной Слободе пройдет встреча книжного клуба с искусствоведом Софьей Андрющенко. Участники обсудят книгу Алексея Лосева «Античность как тип культуры» о том, как античная цивилизация повлияла на развитие европейской культуры. Начало в 15:00, билет стоит 500 руб.
Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ
5 и 6 января в Доме Сироткина на Верхневолжской набережной пройдет лекция «Зимние забавы». Слушателям расскажут, как играли в снежки в Японии в XVIII веке, как выглядели коньки в Нидерландах и Бельгии XVII века и куда пойти отметить праздник бобового короля. Лекция начнется в 14:00, билет стоит 300 руб.
6 января в усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжская набережной пройдут святочные гуляния. После обзорной экскурсии по залам дворца гостей встретят с ряженые колядовщики и научат исполнять народно-бытовые танцы и святочные колядки. Начало в 11:15 и 13:15, билет стоит 2 тыс. руб.
До 6 января в Нижегородском оперном театре на улице Белинского будет идти балет «Щелкунчик». Рождественская история о маленькой девочке и о том, как она сумела разрушить чары злого волшебника и спасти Принца-Щелкунчика. Билеты — от 800 руб. до 6 тыс. руб.
Балет «Щелкунчик»
Фото: Нижегородский театр оперы и балета
7 января в Доме Сироткина пройдет лекция «Не было им места в гостинице» об иконографии рождества в западноевропейском искусстве. Посетителям расскажут, какие подарки принесли Христу гости из других стран, была ли Вифлеемская звезда кометой и откуда в этом сюжете появились вол, осел, собаки и павлин. Лекции запланированы на 12:00 и 14:00, билет стоит 300 руб.
8 января в музее-заповеднике «Щелоковский хутор» на Горбатовской улице пройдет фольклорно-этнографический праздник «Хуторские Святки. Страшно весело!». Гостям расскажут, какие костюмы надевали ряженые и какие святочные традиции были в Нижегородской области. Также в программе игры, парные танцы, сценки из народной жизни, вертепное представление о рождении Иисуса Христа, колядки и таусени в исполнении фольклорно-этнографических ансамблей. Праздник начнется в 12:00 и продлится до 15:00. Взрослый билет стоит 400 руб., льготный — 300 руб., школьный — 200 руб. Для дошкольников вход свободный.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
8 января в Центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова — концерт музыки поп-рок-группы Imagine Dragons в исполнении струнного оркестра Hard Rock Orchestra. В Нижнем Новгороде с этой программой коллектив выступит впервые. Музыканты исполнят главные хиты группы — от песен Radioactive и Demons до треков из альбомов Mercury — Act 1/Act 2. Концерты начнутся в 14:00, 16:30 и 19:00. Билеты от 1,4 до 3 тыс. руб.
10 января в арт-пространстве DKRT на Большой Покровской улице — новогодние симфонические хиты в исполнении Alta Musica Orchestra. Музыканты сыграют песни ABBA, Queen, рождественские саундтреки из фильмов и мультфильмов. Начало в 20:00, билеты от 1,4 до 2,5 тыс. руб.
До 12 января в Манеже кремля будет проходить иммерсивная театрализованная экскурсия по выставке «От Рождества до Масленицы». Это спектакль-поход «За звездой». Зрители увидят старую Россию глазами двух девочек. Одна смотрит на жизнь из окна дворянского дома, другая — через щель деревенской каморки. Обе одинаково ожидают чуда. Билет стоит 1,5 тыс. руб.
Спектакль-поход «За звездой»
Фото: Нижегородский художественный музей
Какие выставки продолжают работу
До 12 января в корпусе НГХМ «Русское искусство» в кремле открыта выставка «Федор Шехтель. Неизвестный нижегородский проект великого зодчего».
До 19 января в пакгаузах на Стрелке открыта выставка «Древний Египет. Искусство бессмертия».
До 19 января в Русском музее фотографии на улице Пискунова работают выставки «Новогодние и рождественские открытки», «Зимние игры» и «Botanical reference» (Ботанический справочник).
До 19 января в Центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова «Фоссилии» Екатерины Нестерец и «Состояния» Татьяны Русаковой.
До 31 января в «Академии Маяк» на Нижневолжской набережной работает выставочный проект «Триумф атомной цивилизации».
До 2 февраля в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина открыта выставка «Путешествие длиною в жизнь» Федора Конюхова, до 4 февраля — «Орбита Александра Скворцова».
До 9 февраля в Центре современного искусства «Терминал А» на Красной Слободе работают выставки «Помнить свое имя» Веры Ширдиной и «Просьба всем быть в костюме зайчиков и снежинок» Лины Кордюченко.
До 23 февраля в Арсенале в кремле открыта выставка «Калейдоскоп французской жизни. Афиши XIX — начала ХХ века», до 23 марта — «Хрупкость».
До 16 марта в Манеже кремля открыта выставка «От Рождества до Масленицы. История, традиции и немного чудес».