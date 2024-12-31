«Руки, ноги, голова», воробей на носу и «Один дома»

В новогодние каникулы в Нижнем Новгороде пройдут органные концерты, лекции об искусстве, открытках и зимних развлечениях и святочные гуляния. А еще — фестивали «Горьковская елка», «Праздник света», «Новый год на Ярмарке» и Pianissimo. Подробнее о наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье». Мероприятия для детей до 12 лет собраны в отдельной афише.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дед Мороз и Снегурочка на открытии фестиваля «Горьковская елка»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Дед Мороз и Снегурочка на открытии фестиваля «Горьковская елка»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

С 23 декабря по 8 января в городе открыт благотворительный фестиваль «Горьковская елка», которому в 2025 году исполняется 125 лет. На площади Маркина работает «Домик добрых дел» с новогодними мастер-классами для детей и взрослых. В 10 крупных торговых центрах, в зданиях железнодорожного вокзала и аэропорта, в муниципальных театрах и планетарии установлены почтоматы для бесплатной отправки писем. По специально разработанному маршруту ходит двухэтажный экскурсионный автобус в стилистике «Горьковской Елки». А 4 января на Большой Покровской состоится театрализованное шествие сказочных героев.

С 28 декабря по 12 января в «Заповедных кварталах» будет проходить зимний фестиваль «Праздник света». В программе — мастер-класс от художника Якова Хорева «Ценное послание» (билет стоит 1,8 тыс. руб.), обмен предметами старины «Штуки и штучки», вечер гаданий «Внутри зеркального коридора» (1,8 тыс. руб.), лекция краеведа Антона Марцева об истории фотографирования «Привычка фотографироваться» (950 руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ледяные украшения на Нижегородской ярмарке

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Ледяные украшения на Нижегородской ярмарке

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

28 декабря на улице Совнаркомовской открылся фестиваль «Новый год на Ярмарке». На площадке работает каток, базар, фуд-корт, карусель, печь и фотозоны. Для гостей выступают аниматоры и артисты с театрализованными представлениями. Вход на Ярмарочную площадь свободный. Фестиваль продлится до 9 февраля.

2 и 3 января в арт-пространстве DKRT на Большой Покровской улице состоится несколько органных концертов при свечах. Исполнители — Александра Косицкая (орган), Ольга Бестужева (орган), Мария Калинина (скрипка), Вероника Лобарева (орган), Дарья Леванова (скрипка). Билеты — от 2 до 3,5 тыс. руб.

2 января в Театре юного зрителя на улице Горького — «Цветаева. Концерт». Актриса Екатерина Чеботарёва исполнит 12 стихов поэтессы, переложенных на музыку. А 4 января состоится концерт «Ахматова. Двойники». Поэтессу покажут глазами ее подруги, актрисы и танцовщицы Ольги Глебовой-Судейкиной. Прозвучат стихи и дневниковые записи. Оба концерта начнутся в 18:00, билет стоит 850 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт органной музыки в костёле

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Концерт органной музыки в костёле

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Со 2 по 6 января в католическом храме на Студеной улице рождественский фестиваль органной музыки. Выступят Вячеслав Золотовский, Юлия Лотова, Тимур Карданов, Виктория Гамазова, Ольга Бестужева. Билет стоит 1,2 тыс. руб.

2, 6 и 10 января в планетарии имени Гречко — премьера программы «Путеводные звезды». Новый научно-популярный фильм расскажет, как распознать путеводные звезды и запомнить звездные маршруты, где и зачем искать Полярную звезду и как быстро находить созвездия. Билеты — от 250 до 500 руб.

3 января в Доме губернатора в кремле пройдет лекция «В.М. Васнецов. Былины и сказки». Слушателям расскажут о творчестве одного из первых интерпретаторов русского эпоса и фольклора в живописи. Начало в 12:00, билет стоит 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспонат выставки «Руки, ноги, голова и другие предметы для повседневного пользования»

Фото: Любовь Шеметова Экспонат выставки «Руки, ноги, голова и другие предметы для повседневного пользования»

Фото: Любовь Шеметова

3 января в студии «Тихая» на улице Ульянова для посещения откроется выставка ее резидента Всеволода Абазова «Руки, ноги, голова и другие предметы для повседневного пользования». В экспозиции 12 деревянных скульптур, в которых бытовые вещи и ординарные материалы сплетаются в причудливые антропоморфные образы. Посетить выставку можно с экскурсией, она начинается в 17:00 и стоит 300 руб.

3 января в арт-пространстве «Терминал А» на Красной Слободе мастер-класс художницы Марии Кузнецовой по цианотипии (способ монохромной фотопечати середины XIX века). После рассказа об истории цианотипии и ее технике участники смогут создать композиции из различных форм, рисунков и материалов. Мастер-класс начнется в 14:00. Обычный билет стоит 1,9 тыс. руб., на взрослого и ребенка — 2,5 тыс. руб.

3 января в арт-пространстве «Кладовка. Галерея историй» на Большой Покровской улице пройдет программа «Снеговик-почтовик, воробей на носу и советский Новый год». Участники распишут виниловые пластинки под музыку из фильмов «Ирония судьбы», «Чародеи» и «Бременские музыканты» и подпишут ностальгическую сувенирную открытку с советскими арт-объектами. Начало в 18:00, билет стоит 350 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «О Гриньке, о Саньке и немного о девчонках»

Фото: vk.com / kameryunker Спектакль «О Гриньке, о Саньке и немного о девчонках»

Фото: vk.com / kameryunker

3 января в Доме актера на улице Пискунова театр «Камер-юнкер» поставит спектакль по повести нижегородского писателя Вадима Рыжакова «О Гриньке, о Саньке и немного о девчонках». Два друга влюбляются в одну и ту же девочку. Им придется проверить дружбу на прочность. Спектакль о взрослении, первой любви и первом серьезном жизненном выборе. Начало в 19:00, билеты — от 800 руб. до 1 тыс. руб.

С 3 по 8 января в Арсенале в кремле пройдут экскурсии по выставке «Калейдоскоп французской жизни. Афиши XIX — начала ХХ века» и выставке «Хрупкость» о физической и метафорической хрупкости. Билет стоит 600 руб.

4 января в Доме губернатора состоится лекция «История новогодней открытки», на которой расскажут, как через важный атрибут зимних праздников можно проследить историю страны, как менялись сюжеты и герои открыток в разные годы. Начало в 15:00, билет стоит 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкант Константин Франтц на фестивале Pianissimo

Фото: Нижегородский театр оперы и балета Музыкант Константин Франтц на фестивале Pianissimo

Фото: Нижегородский театр оперы и балета

В Нижнем Новгороде продолжается фестиваль Pianissimo. В 19:00 4 января на сцене пакгауза на Стрелке выступит тайваньский пианист Чен-Ян Вен, он исполнит музыку Баха, Шопена, Скрябина, Рахманинова и Шумана. В 17:00 5 января Энджел Вонг из Америки сыграет произведения Шуберта, Дебюсси, Стравинского, Болкома и Моцарта. А в 19:00 10 января со сцены прозвучат композиции Шопена, Листа, Рахманинова и Скрябина в исполнении швейцарского музыканта Симона Бюрки. Билеты — от 1 до 2,5 тыс. руб.

4 и 5 января в «Планетарии №1» в парке «Швейцария» покажут фильм «Один дома». Семья отправляется из Чикаго в Европу, но в спешке забывает дома одного из своих детей. В дом забираются грабители, которые не раз пожалеют о своем решении. Начало в 20:00, билет стоит 800 руб.

5 января в Центре современного искусства «Терминал А» на Красной Слободе пройдет встреча книжного клуба с искусствоведом Софьей Андрющенко. Участники обсудят книгу Алексея Лосева «Античность как тип культуры» о том, как античная цивилизация повлияла на развитие европейской культуры. Начало в 15:00, билет стоит 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ

5 и 6 января в Доме Сироткина на Верхневолжской набережной пройдет лекция «Зимние забавы». Слушателям расскажут, как играли в снежки в Японии в XVIII веке, как выглядели коньки в Нидерландах и Бельгии XVII века и куда пойти отметить праздник бобового короля. Лекция начнется в 14:00, билет стоит 300 руб.

6 января в усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжская набережной пройдут святочные гуляния. После обзорной экскурсии по залам дворца гостей встретят с ряженые колядовщики и научат исполнять народно-бытовые танцы и святочные колядки. Начало в 11:15 и 13:15, билет стоит 2 тыс. руб.

До 6 января в Нижегородском оперном театре на улице Белинского будет идти балет «Щелкунчик». Рождественская история о маленькой девочке и о том, как она сумела разрушить чары злого волшебника и спасти Принца-Щелкунчика. Билеты — от 800 руб. до 6 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет «Щелкунчик»

Фото: Нижегородский театр оперы и балета Балет «Щелкунчик»

Фото: Нижегородский театр оперы и балета

7 января в Доме Сироткина пройдет лекция «Не было им места в гостинице» об иконографии рождества в западноевропейском искусстве. Посетителям расскажут, какие подарки принесли Христу гости из других стран, была ли Вифлеемская звезда кометой и откуда в этом сюжете появились вол, осел, собаки и павлин. Лекции запланированы на 12:00 и 14:00, билет стоит 300 руб.

8 января в музее-заповеднике «Щелоковский хутор» на Горбатовской улице пройдет фольклорно-этнографический праздник «Хуторские Святки. Страшно весело!». Гостям расскажут, какие костюмы надевали ряженые и какие святочные традиции были в Нижегородской области. Также в программе игры, парные танцы, сценки из народной жизни, вертепное представление о рождении Иисуса Христа, колядки и таусени в исполнении фольклорно-этнографических ансамблей. Праздник начнется в 12:00 и продлится до 15:00. Взрослый билет стоит 400 руб., льготный — 300 руб., школьный — 200 руб. Для дошкольников вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

8 января в Центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова — концерт музыки поп-рок-группы Imagine Dragons в исполнении струнного оркестра Hard Rock Orchestra. В Нижнем Новгороде с этой программой коллектив выступит впервые. Музыканты исполнят главные хиты группы — от песен Radioactive и Demons до треков из альбомов Mercury — Act 1/Act 2. Концерты начнутся в 14:00, 16:30 и 19:00. Билеты от 1,4 до 3 тыс. руб.

10 января в арт-пространстве DKRT на Большой Покровской улице — новогодние симфонические хиты в исполнении Alta Musica Orchestra. Музыканты сыграют песни ABBA, Queen, рождественские саундтреки из фильмов и мультфильмов. Начало в 20:00, билеты от 1,4 до 2,5 тыс. руб.

До 12 января в Манеже кремля будет проходить иммерсивная театрализованная экскурсия по выставке «От Рождества до Масленицы». Это спектакль-поход «За звездой». Зрители увидят старую Россию глазами двух девочек. Одна смотрит на жизнь из окна дворянского дома, другая — через щель деревенской каморки. Обе одинаково ожидают чуда. Билет стоит 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль-поход «За звездой»

Фото: Нижегородский художественный музей Спектакль-поход «За звездой»

Фото: Нижегородский художественный музей

Какие выставки продолжают работу До 12 января в корпусе НГХМ «Русское искусство» в кремле открыта выставка «Федор Шехтель. Неизвестный нижегородский проект великого зодчего». До 19 января в пакгаузах на Стрелке открыта выставка «Древний Египет. Искусство бессмертия». До 19 января в Русском музее фотографии на улице Пискунова работают выставки «Новогодние и рождественские открытки», «Зимние игры» и «Botanical reference» (Ботанический справочник). До 19 января в Центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова «Фоссилии» Екатерины Нестерец и «Состояния» Татьяны Русаковой. До 31 января в «Академии Маяк» на Нижневолжской набережной работает выставочный проект «Триумф атомной цивилизации». До 2 февраля в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина открыта выставка «Путешествие длиною в жизнь» Федора Конюхова, до 4 февраля — «Орбита Александра Скворцова». До 9 февраля в Центре современного искусства «Терминал А» на Красной Слободе работают выставки «Помнить свое имя» Веры Ширдиной и «Просьба всем быть в костюме зайчиков и снежинок» Лины Кордюченко. До 23 февраля в Арсенале в кремле открыта выставка «Калейдоскоп французской жизни. Афиши XIX — начала ХХ века», до 23 марта — «Хрупкость». До 16 марта в Манеже кремля открыта выставка «От Рождества до Масленицы. История, традиции и немного чудес».

Подготовила Елена Ковалева