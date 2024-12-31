Новогоднее закулисье, коллекция шишек и «Тайна третьей планеты»

На новогодних каникулах в Нижнем Новгороде пройдут детские елки, интерактивные праздничные представления, экскурсии, квесты и игры. О наиболее заметных событиях для самых маленьких (0+ и 6+) читайте в этом обзоре. Для 12-ти и выше — в другой афише.

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С 20 декабря по 8 января Центр театрального мастерства будет показывать спектакль-сказку в формате бродилки «Тайна старого дома». Зрители станут героями истории о мастере-игрушечнике и его дочери и познакомятся с духами, помогающими устроить праздник в доме. Билет стоит 1,5 тыс. руб.

С 23 декабря по 8 января в городе открыт благотворительный фестиваль «Горьковская Елка», которому в 2025 году исполняется 125 лет. На площади Маркина работает «Домик добрых дел» с новогодними мастер-классами для детей и взрослых. В 10 крупных торговых центрах, в зданиях железнодорожного вокзала и аэропорта, в муниципальных театрах и планетарии установлены почтоматы для бесплатной отправки писем. По специально разработанному маршруту ходит двухэтажный экскурсионный автобус в стилистике «Горьковской Елки». А 4 января на Большой Покровской состоится театрализованное шествие сказочных героев.

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Фото: vk.com/tseh.space Выставка Phygital space

Фото: vk.com/tseh.space

С 27 декабря по 2 февраля в арт-пространстве «Цех» на Варварской улице будет открыта выставка Phygital space от сети мультимедийных парков развлечений Hello Park. Для посетителей приготовили девять интерактивных аттракционов, объединенных темой космоса: «Горка», мягкие «Кубики», «Эволюция звезд», «Кидалки» с бассейном из шариков, «Цифровой художник», «Ожившие рисунки», «Ожившие фигуры» и «Качели». Также будет работать зона с игрой «Змейка». Детский билет (7-13 лет) стоит 500 руб., взрослый — 800 руб., пенсионный — 400 руб. Для двух взрослых и ребенка посещение обойдется в 1,6 тыс. руб., двух взрослых и двух детей — в 2 тыс. руб.

28 декабря на улице Совнаркомовской открылся фестиваль «Новый год на Ярмарке». На площадке работает каток, базар, фуд-корт, карусель, печь и фотозоны. Для гостей выступают аниматоры и артисты с театрализованными представлениями. Вход на Ярмарочную площадь свободный. Фестиваль продлится до 9 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каток и главный корпус Нижегородской ярмарки в новогоднем убранстве

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Каток и главный корпус Нижегородской ярмарки в новогоднем убранстве

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

2 января во Дворце культуры «Красное Сормово» на Юбилейном бульваре театральное содружество «Закулисье» покажет представление «Волшебник Изумрудного города». Спектакль будет начинаться в 12:00 и 14:00, билет стоит 600 руб. А в 13:00 и 15:00 4 января там же покажут мюзикл «Сказка о королевских подснежниках». Билеты — от 1,1 до 2,4 тыс. руб.

2 и 5 января театр кукол «Мабу» на улице Федосеенко покажет тактильный бэби-спектакль для детей от 10 месяцев до трех лет «Там, где живет мороз». Во время действия дети смогут поползать и все потрогать. Начало — в 10:00 и 12:00, билет на взрослого и ребенка стоит 3,1 тыс. руб.

Со 2 по 6 января в филармонии в кремле будет идти музыкальная сказка с песнями, танцами, играми и хороводом «Подарок для Деда Мороза». Вместе со зрителями Буратино, Кот в сапогах, кот Базилио и лиса Алиса, Красная Шапочка и Золушка расследуют таинственное исчезновение главного новогоднего волшебника. Начало в 11:00 и 14:00. Билеты — от 400 руб. до 1 тыс. руб.

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2 и 6-8 января в Театре на Счастливой — новогодняя сказка для дошкольников «Снеговик и все-все-все». После спектакля состоится хоровод с Дедом Морозом и сказочными персонажами в фойе. Билет стоит 750 руб.

Со 2 по 12 января в Театре кукол на Большой Покровской улице будут идти спектакли «Заколдованные сказки: похищение чудес» и «Снежинка». Новогоднее представление начнется у елки в фойе. Билеты — от 300 до 800 руб.

С 4 по 7 января во Дворце культуры Автозавода на улице Героя Смирнова пройдет елка «Колобок». Это интерактивное представление с играми и хороводом. Начало в 10:00 и 11:30, взрослый билет стоит 500 руб., детский — 400 руб. А в 12:00 7 января там состоится спектакль-сказка «Волшебная планета» от театра танца Todes Аллы Духовой. Билеты — от 1 до 2,6 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль-сказка «Волшебная планета»

Фото: vk.com/todes Спектакль-сказка «Волшебная планета»

Фото: vk.com/todes

5 января в концертном зале МТС Live Hall на Октябрьской площади пройдет «Елка телеканала "Мульт"». В представлении задействовано около 30 ростовых кукол. Артисты будут петь песни и танцевать, исполнять цирковые трюки и акробатические номера и взаимодействовать с залом. Программа будет начинаться в 11:00, 15:00 и 18:00. Билеты — от 1390 до 3190 руб.

8 января в «Нетеатре» на Большой Покровской улице состоится беби-спектакль «Зимний лес и зимний лис». Интерактивная история с куклами, актерами и музыкальными инструментами рассчитана на зрителей от года до пяти лет. Начало в 12:00. Билет на родителя и ребенка стоит 1,9 тыс. руб.

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С 28 декабря по 12 января в «Заповедных кварталах» будет проходить зимний фестиваль «Праздник света». В программе — детская театральная лаборатория «Коробка с чудесами» (билет — 2 тыс. руб.), «Семейные чтения» сказок из книги «Как веревочка вилась» современного писателя Евгения Клюева (взрослый билет стоит 700 руб., детский — 1,3 тыс. руб.).

2 января во Дворце культуры Автозавода на улице Героя Смирнова пройдет новогодняя сказка «Морозко», 3 и 4 января — мюзикл «Новогодние приключения Маши и Вити», 5 и 6 января — сказка «Двенадцать месяцев». Начало в 13:00 и 16:00. Билеты — от 500 до 900 руб.

2 и 3 января в Театре юного зрителя на улице Горького будут показывать спектакль «Огниво» по мотивам сказки Андерсена о солдате, принцессе и волшебном огниве. С 4 по 6 января ТЮЗ будет ставить спектакль «Баранкин, будь человеком!» по мотивам повести Валерия Медведева, а 8 января артисты сыграют спектакль «Тайна третьей планеты» по повести Кира Булычева. Билеты — от 400 руб. до 1,2 тыс. руб. Перед спектаклями будет новогодний интерактив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нижегородский планетарий имени Гречко Фото: Нижегородский планетарий имени Гречко

2 и 6-8 января в планетарии имени Гречко на Революционной улице запланированы полнокупольные программы «Приключения Хрумки в зимнем лесу», «Космический мир Снежной королевы» и «Сказка о потерянном празднике». Билеты — от 250 до 500 руб.

Со 2 по 8 января в Театре комедии на Грузинской улице будет идти спектакль «Диковины в Диканьке» по повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». Перед началом в фойе устроят игры для детей. Билеты — от 100 руб. до 1,2 тыс. руб.

Со 2 по 8 января в Техническом музее на Большой Покровской улице запланирована костюмированная программа с викториной «Новогодние истории». Слушателям расскажут, как праздновали Новый год и Рождество в дореволюционной России и советские годы. Билет стоит 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрушки-картины на елке

Фото: Нижегородский художественный музей Игрушки-картины на елке

Фото: Нижегородский художественный музей

3 января в Доме Сироткина на Верхневолжской набережной пройдет мастер-класс по созданию новогодней игрушки-картины. Начало в 15:00. Стоимость занятия — 500 руб.

3 января на площадке «Территория эмоций» в парке «Швейцария» пройдет чтение и обсуждение зимних сказок «Морозко», «Двенадцать месяцев», «По щучьему велению», «Мороз Иванович», «Лиса и волк». Начало в 15:30. Мероприятие бесплатное, нужно зарегистрироваться.

С 3 по 5 января в Арсенале в кремле будет праздничный квест «Новогоднее закулисье». Участникам предстоит разыскать похищенные с выставки скульптуры, разгадать ребусы, пройти лабиринт и сыграть в шумовом оркестре. В конце будет мастер-класс, на котором дети смогут сделать новогодние игрушки. Начало в 12:00 (для 5-7 лет) и в 15:00 (для 8-10 лет). Детский билет стоит 1 тыс. руб., взрослый — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородский планетарий зимой

Фото: vk.com / nnovplanetary Нижегородский планетарий зимой

Фото: vk.com / nnovplanetary

3, 4 и 5 января в планетарии имени Гречко на Революционной улице будет проходить иммерсивное театральное представление с полнокупольным шоу «Необыкновенные елки» по мотивам сказки «Маленький принц». В главных ролях выступят Павел Алехин и Евгений Чумак, а также участники нижегородского шоу-проекта SoulShow. Билеты — от 2,8 до 4 тыс. руб.

3, 5 и 7 января «Нетеатр» на Большой Покровской улице будет показывать спектакль «Тайное общество домашних животных». Кот Василий, крыса Элеонора Степановна, крольчиха Пушинка и черепаха Тортилла совсем не умеют встречать Новый год. Как они справятся с этой задачей? И куда пропал хомяк Матвей? Спектакль начнется в 12:00, билет стоит 700 руб.

3 и 7 января в Игрушечном музее на Большой Покровской улице состоится мастер-класс «В Новый год с новой игрушкой». Участники распишут деревянную елочную игрушку. В программу также входит посещение самого музея. Начало в 12:30 и 15:30. Стоимость — 250 руб.

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4 января в Центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова состоится интерактивное представление для детей «Новогодний бунт». По сюжету прямо перед Новым годом пропала Снегурочка, а Баба Яга снова что-то затевает. Начало в 11:00 и 14:00. Билет стоит 900 руб.

4 и 5 января театр кукол «Мабу» на улице Федосеенко будет показывать спектакль «Новый Год, Мороз и Кот». Спектакль о том, как в канун Нового года все пошло не по плану из-за небольшого недоразумения. Билет стоит 700 руб. Также спектакль пройдет в 11:00 и 13:00 3 января в арт-клубе «Маяковка,10» на Рождественской улице. Там билет стоит от 500 до 700 руб.

4-6 января в Доме Сироткина на Верхневолжской набережной пройдет квест «Новогодние приключения Кракелюры и Кисточки». Участники выполнят задания вредной волшебницы и доброй хранительницы художественного музея (НГХМ), а затем на мастер-классе сделают елочное украшение с копиями картин из коллекции НГХМ. Квест начнется в 12:00, билет стоит 500 руб.

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4 и 8 в Доме Сироткина пройдет новогодний квиз для детей и родителей. У участников проверят, насколько хорошо они знают историю и традиции Рождества и Нового года. Начало в 15:00, билет стоит 500 руб.

6 января в Игрушечном музее на Большой Покровской улице состоится программа «Хвойные истории». Сотрудники отдела природы Нижегородского музея-заповедника расскажут о многообразии хвойного мира, покажут коллекцию шишек и проведут мастер-класс по созданию новогодней елки. Программа будет начинаться в 11:00 и 14:00. Детский билет стоит 350 руб., взрослый — 150 руб.

6 января в усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжская набережной пройдут святочные гуляния. После обзорной экскурсии по залам дворца гостей встретят с ряженые колядовщики и научат исполнять народно-бытовые танцы и настоящие святочные колядки. Начало в 11:15 и 13:15, билет стоит 2 тыс. руб.

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7 января в Доме губернатора в кремле состоится лекция «Праздники в произведениях русских художников» из цикла для семейной аудитории «Кладовая традиций». Мероприятие начнется в 12:00, билет стоит 200 руб.

7 января в Центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова нижегородский Театр музыки и песка покажет представление по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» с песочной анимацией, живой музыкой и рассказчиком. Начало в 12:00, билеты — от 700 руб. до 1 тыс. руб.

8 января в музее-заповеднике «Щелоковский хутор» на Горбатовской улице пройдет фольклорно-этнографический праздник «Хуторские Святки. Страшно весело!». Гостям расскажут, какие костюмы надевали ряженые и какие святочные традиции были в Нижегородской области. Также в программе игры, парные танцы, сценки из народной жизни, вертепное представление о рождении Иисуса Христа, колядки и таусени в исполнении фольклорно-этнографических ансамблей. Праздник начнется в 12:00 и продлится до 15:00. Взрослый билет стоит 400 руб., льготный — 300 руб., школьный — 200 руб. Для дошкольников вход свободный.

Подготовила Елена Ковалева