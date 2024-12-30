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Мост через Белую на трассе Дюртюли — Нефтекамск отремонтируют за 924 млн рублей

Управление дорожного хозяйства Башкирии выбрало подрядчика для ремонта моста через реку Белую на 13-м километре автодороги Дюртюли — Нефтекамск. Контракт получило петербургское ООО «Строительная компания "Орион Плюс"» по начальной цене 923,8 млн руб., следует из материалов портала госзакупок.

Всего в конкурсе участвовали шесть компаний. Три участника предлагали снизить начальную цену на 1%, 7% и 10,15%. Три были готовы выполнить работы по начальной цене. При подведении итогов закупки заказчик также учитывал квалификацию претендентов.

Длина моста — 745,6 м. Подрядчик должен восстановить опоры и пролетные строения искусственного сооружения на всем его протяжении, обновить освещение, дорожные знаке и систему видеонаблюдения. На время ремонта будут предусмотрены объездные пути. Работы необходимо завершать до 30 ноября 2026 года.

ООО СК «Орион Плюс» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 1998 году. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Компанией владеют Алексей  Вихарев, а также — через уфимское ООО «Стройблоктехнология» — Юния Бабилюк и Павел Баженов. В 2023 году выручка компании составила 14 млрд руб., чистая прибыль — 576 млн руб.

Наталья Балыкова

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