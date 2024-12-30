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Коммерсантъ FM
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В Чечне пригрозили приравнять нелегальных майнеров к террористам

Нелегальные майнеры на территории Чечни будут приравнены к террористам. С соответствующим заявлением в эфире телеканала «Грозный» выступил депутат Госдумы Адам Делимханов. Он отметил, что их деятельность провоцирует возникновение сбоев в электроснабжении населенных пунктов.

«В случае выявления нелегального майнинга, также влекущего за собой проблемы с электричеством в целом районе, селе или городе, виновные в этом будут подвергнуты строгому наказанию. Мы приравняем их к террористам, так как их действия наносят вред всему обществу»,— сказал парламентарий. Господин Делимханов подчеркнул, что майнингом можно заниматься, лишь соблюдая ряд определенных условий.

С 1 января 2025 года по 15 марта 2031 года в десяти регионах России будет полностью запрещен майнинг криптовалют. В осенне-зимний период частичный запрет действует на определенных территориях Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Полный запрет, помимо Чечни, распространится на Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию, Донецкую и Луганскую народные республики, а также на Запорожскую и Херсонскую области.

Подробнее о регулировании майнинга в России — в материале «Ъ» «Майнинг отправят на зимовку».

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