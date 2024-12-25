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Коммерсантъ FM
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Правительство может расширить перечень регионов, где запрещен майнинг

Число регионов, в которых запрещен майнинг, может увеличиться по запросу губернаторов, сказал вице-премьер Александр Новак. Ограничения с начала года будут действовать в 13 субъектах.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Новак объяснил, что запрет могут ввести в регионах, где возможен дефицит для подключения промышленных потребителей и объектов социальной сферы. «Конечно, будут вводиться ограничения для того, чтобы обеспечить в первую очередь подключение социальных объектов и строящихся предприятий»,— сказал вице-премьер «России 24».

Запрещать майнинг можно в регионах с нехваткой уровня мощностей по энергии или с прогнозным дефицитом. Господин Новак считает майнинг «в принципе даже полезным» для регионов с профицитом энергии. По его словам, «более высокий уровень энергопотребления позволяет иметь большую валовую выручку и снижать затраты на единицу вырабатываемой продукции для энергетиков».

Правительство запретило майнинг в десяти регионах: Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Ограничения введены для некоторых территорий Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Запрет начнет действовать с начала 2025 года

О регулировании майнинга в России — в материале «Ъ» «Майнинг отправят на зимовку».

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