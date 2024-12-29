Детей, рожденных с 2025 года, будут называть «поколением Бета»

Рожденных после 2025 года детей будут причислять к «поколению Бета» рассказал социальный исследователь и автор термина «поколение Альфа» Марк Маккриндл. По его словам, новое поколение продлится до 2039 года, а к 2035 году поколение Бета будет составлять 16% населения Земли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: McCrindle Research Pty Ltd Фото: McCrindle Research Pty Ltd

По мнению исследователя, рожденные после 2025 года дети будут жить в эпоху, когда автоматизация и искусственный интеллект будут полностью интегрированы в повседневную жизнь. В частности, они могут стать первым поколением, которое на постоянной основе пользуется беспилотным транспортом и устройствами дополненной реальности.

«Они вырастут в мире, сформированном технологическими прорывами, меняющимися социальными нормами и растущим вниманием к устойчивому развитию и гражданственности. Понимание их потребностей, ценностей и предпочтений будет иметь решающее значение, поскольку мы предвидим, как они будут формировать будущее общества»,— заявил ученый.

Господин Маккриндл предположил, что главными вызовами, с которыми столкнется новое поколение,— это проблемы глобального изменения климата, демографических сдвигов и урбанизации. Из-за этого «поколение Бета» будет более глобально мыслящим, ориентированным на сообщество и «склонным к сотрудничеству, чем когда-либо прежде».