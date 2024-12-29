Правительство утвердило программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025 год

Правительство утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025 год, а также на плановый период 2026 и 2027 годов. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Программа предусматривает увеличение объема медпомощи для граждан репродуктивного возраста. В рамках этой программы обследование смогут пройти свыше 19 млн человек (32% от общего числа женщин и мужчин в возрасте 18-49 лет). Также предусмотрено 103 тыс. случаев экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), что на 13% больше, чем в 2024 году.

Для страдающих сахарным диабетом предусмотрели 820 тыс. комплексных посещений «Школ сахарного диабета». Также планируется увеличить охват лечения больных вирусным гематитом C в 2,5 раза по сравнению с 2024 годом. Объемы онкологической помощи в дневном стационаре вырастут на 18%, в круглосуточном — на 12,7%.

Для ветеранов боевых действий сохранили порядок внеочередного получения медпомощи. Также в 2025 году запланирован рост расходов на реабилитацию на 4%.