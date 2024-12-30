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На реконструкцию Казанского ТЮЗа выделят 704,4 млн рублей

В Казани на реконструкцию театра юного зрителя направят более 704,4 млн. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Основная часть средств предусмотрена на строительно-монтажные работы (379,6 млн руб.) и покупку оборудования (почти 177,7 млн руб.). Реконструкция запланирована по адресам ул. Островского, 10 и 12.

В зданиях отремонтируют системы отопления, вентиляции, канализации, охранной и пожарной сигнализации, билетно-пропускную систему. Работники обновят лестницу, систему оповещения и управления эвакуацией, сделают обогрев кровли и проведут мероприятия для маломобильной группы граждан.

Заказчиком выступает Казанский государственный театр юного зрителя. Работы должны выполнить до 31 марта 2025 года. Срок исполнения контракта — 31 мая 2025 года.

Диана Соловьёва

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