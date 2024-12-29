В МВД предупредили о мошенниках, использующих троян NGate

Злоумышленники стали использовать новую версию банковской троянской программы NGate для обмана российских пользователей. Как объяснили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, программа считывает данные с банковской карты, а затем отправляет их злоумышленникам.

В управлении предупредили, что мошенники звонят своим жертвам под предлогом получения социальных выплат или другой финансовой выгоды. После этого предлагается перейти по ссылке, по которой скачивается установочный файл NGate, замаскированный под приложение Банка России, известных банков или портала «Госуслуги».

Когда пользователь запускает приложение, ему предлагается приложить платежную карту к задней стороне смартфона и ввести PIN-код якобы для верификации клиента. Затем жертву просят подождать распознавания карты, но в это время троян считывает данные с карты и передает их мошенникам. В это же время злоумышленники снимают наличные через банкомат.

На текущей неделе правительство России приняло постановление, ограничивающее звонки через интернет с помощью IP-телефонии. Решение призвано усилить меры по борьбе с телефонным мошенничеством. При этом Минцифры уточнило, что документ запрещает определенный тип лицензии, позволяющий выдавать IP-звонки за обычные звонки с мобильного или городского телефона. Ограничение начнет действовать с сентября 2025 года.

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