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Коммерсантъ FM
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Замглавы белгородского Фонда ЖКХ отправили под домашний арест за взятку

Заместителя исполнительного директора Фонда ЖКХ Белгородской области задержали и отправили под домашний арест, сообщила пресс-служба управления СКР по региону. На сайте фонда указано, что должность занимает Инна Ткачева.

По версии следствия, 28 декабря Инна Ткачева получила 2 млн руб. от гендиректора одной из коммерческих организаций. За это она должна была заключить договор с организацией на проведение капремонта жилых домов в Белгородской области. Он оценивается в 30 млн руб.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Инне Ткачевой предъявили обвинение, на допросе она признала вину. Суд отправил женщину под домашний арест.

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