Герой России Владимир Терехов умер на 79-м году жизни

Герой России моряк-подводник Владимир Терехов скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Владимир Терехов родился 30 августа 1946 года. С 1964 года служил на флоте, в 1969-м его назначили командиром штурманской боевой части подлодки С-11, с 1973 года состоял в экипажах атомных подводных лодок К-457 и К-385.

С 1978 года господин Терехов служил в специальной воинской части Минобороны. Участвовал в испытаниях глубоководных аппаратов, а также занимался подготовкой специалистов для обслуживания техники. В 1993 году президент России Борис Ельцин присвоил моряку звание Героя России за мужество, проявленное при выполнении спецзадания. В 2000 году Владимир Терехов ушел в запас, начал работать в Центральном научно-исследовательском институте «Электроприбор».