Лавров заявил, что Россию не устраивают предложения Трампа по Украине

Российская сторона не согласна с предложениями по урегулированию конфликта на Украине, которые звучат от команды избранного президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он пояснил, что речь идет о планах заморозить боевые действия, отложить вступление Украины в НАТО и ввести в страну миротворческие контингенты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Нас, конечно, не устраивают звучащие от имени представителей команды избранного президента предложения отложить украинское членство в НАТО на 20 лет, а также ввести на Украину миротворческий контингент "британских и европейских сил"»,— подчеркнул министр в интервью ТАСС.

Господин Лавров отметил, что до инаугурации господина Трампа 20 января политику США определяет действующий президент страны Джо Байден и только его администрация уполномочена контактировать с Москвой от имени Вашингтона. По его словам, такие контакты периодически происходят, но в них не идет речи о переговорах по Украине.

Президент России Владимир Путин называл условиями прекращения боевых действий вывод ВСУ с территорий ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Также он подчеркивал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и принять нейтральный, безъядерный статус. 19 декабря господин Путин заявил, что Россия готова вести диалог с любым представителем Украины, если он будет легитимным.

О вариантах урегулирования военного конфликта — в материале «Ъ» «Встречная Украина».