Умер фотограф МИД России Эдуард Песов

В возрасте 92 лет умер фотограф Эдуард Песов. Он 24 года проработал фотокорреспондентом агентства ТАСС, а с 1992 года занимал пост официального фотографа МИД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

О смерти господина Песова сообщила представитель МИДа Мария Захарова. «Он говорил: "Я фотограф, вы дипломаты". А при этом его работы сами становились акторами международных отношений, вызывая то бури эмоций, то ноты протеста»,— написала она в Telegram-канале.

Эдуард Песов работал со всеми министрами иностранных дел СССР и России, начиная с Александра Громыко. Освещал работу Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Михаила Горбачева, Бориса Ельцина. Господин Песов — обладатель премии международного конкурса World Press Photo «Золотой глаз» и одноименной национальной премии. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Дружбы.