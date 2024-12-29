Международный альянс за свободу вероисповедания объявлен нежелательным в России

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность Международного альянса за свободу вероисповедания или убеждений (IRFBA). Ведомство утверждает, что организация занимается «дестабилизацией общественно-политической обстановки» в России.

«Фактически объединение является площадкой, обслуживающей интересы США и их союзников, участвует в реализации мероприятий по дискредитации внутренней и внешней политики российских властей. Выпускает материалы о якобы нарушениях свободы вероисповедания в России для наращивания санкционного давления на РФ»,— сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Организация была учреждена в Вашингтоне в 2020 году представителями 27 стран, в том числе США, Великобритании и Австралии. На сайте альянса указано, что это добровольное объединение государств, продвигающих свободу вероисповедания и убеждений, которое борется с дискриминацией и преследованием на религиозной почве. В настоящий момент в ее состав входят 42 страны.