Генпрокуратура РФ подала в суд на крупнейшего донского экспортера зерна

Генпрокуратура РФ потребовала взыскать в пользу государства 100% крупнейшего донского зернотрейдера ООО «Родные поля» (бывший ТД «РИФ»). На время судебных разбирательств все активы компании были арестованы в качестве обеспечительной меры. Информация об этом есть в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чураков Фото: Игорь Чураков

В своем иске надзорное ведомство потребовало признать недействительным договор от 2018 года об уступке долей в уставном капитале ООО «ТД «РИФ» между ООО «Современные фонды недвижимости» и Петром Ходыкиным. Другим требованием стало изъятие в пользу государства 100% долей «Родные просторы», которое принадлежит КЗПИФ «Логистик», которое находится под управлением ПИФ «Современные фонды недвижимости».

Свои требования прокуратура обосновало тем, что ООО «Родные поля» является стратегически важной для страны компанией, так как ее доля на рынке перевалки зерна в морском порту Азов превышает 20%. К стратегически важным прокуратура отнесла и ООО «Промэкспедиция», которое тоже вошло в состав ТД РИФ.

В тоже время ведомство выяснило, что в 2022 году Петр Ходыкин получил 100% долей в ТД «РИФ», а в 2023 году создал ПИФ «Логистик», куда и перевел все активы ООО «Родные поля». Но на деле, как считает прокуратура, бизнесмен продолжал единолично контролировать работу предприятия.

Претензии прокуратуры вызвал тот факт, что Петр Ходыкин является гражданином Федерации Сент-Китс и Невис, а также резидентом ОАЭ. Государство об этом уведомлено не было и тем самым был нарушен ФЗ №57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Арест имущества в качестве обеспечительной меры по версии прокуратуры предотвратит причинение ущерба ООО «Родные поля», публичным интересам и государству. Данная мера временная и не приведет к невозможности осуществления ответчиками хозяйственной деятельности.

Отметим, что в начале этого года Петр Ходыкин пожаловался на отказ в выдаче фитосанитарных сертификатов на суда с пшеницей, которые направлялись на экспорт. Позже он написал письмо экс-губернатору Ростовской области Василию Голубеву и заявил, что компания подвергается рейдреской атаке.

По данным karoteka.ru в 2023 году выручка ООО «Родные поля» составила 35,2 млрд руб., а чистая прибыль составила 23,8 млрд руб.

Роман Никитин