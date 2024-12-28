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Коммерсантъ FM
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В Госдуму внесли проект о защите подставных лиц в обмен на сотрудничество

Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести механизм защиты подставных лиц в компаниях в обмен на их сотрудничество с правоохранительными органами. Изменения могут быть внесены в УК РФ к статьям о незаконном образовании юрлица и незаконной регистрации физлица в качестве ИП.

Документ зарегистрирован в электронной базе Госдумы 27 декабря. Сегодня, 28 декабря, его направили на рассмотрение в комитет по госстроительству и законодательству.

Согласно действующим законам, создание или реорганизация юрлица через подставных лиц наказывается штрафом от 100 тыс. до 300 тыс. руб. В отдельных случаях предусматривается лишение свободы на срок до пяти лет. Под подставным понимается лицо, которое числится в руководстве компании, но не управляет ею.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в практике возникают трудности при привлечении к ответственности организаторов преступлений, связанных с использованием подставных лиц. Чаще к ответственности привлекаются только сами подставные лица. По мнению авторов законопроекта, сотрудничество таких лиц со следствием в обмен на освобождение от наказания позволит выявить других участников преступления.

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