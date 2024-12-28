«Динамо» прихватило Кубок России

В Москве состоялся финал мужского Кубка России по волейболу, в котором по уже устоявшейся традиции встретились казанский «Зенит» и столичное «Динамо». Два лучших клуба страны последних лет разыграли между собой восьмой трофей подряд. Перевес в их противостоянии был на стороне «Зенита», но в этот раз сильнее оказалось «Динамо». Москвичи победили в трех партиях и завоевали четвертый Кубок России в своей истории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Противостояние казанского «Зенита» и московского «Динамо» уже можно назвать классикой отечественного волейбола. С тех пор как в 2004 году клубы провели свой первый финал в рамках Кубка России, они 19 раз пересекались в решающих стадиях различных турниров или в титульных матчах. Причем казанцы в этом споре вели более чем уверенно — 14:5. В последние два года, когда все трофеи делили между собой только «Зенит» и «Динамо», казанская команда также выступала гораздо успешнее. Она уступила москвичам лишь в двух новых соревнованиях, которыми Всероссийская федерация волейбола разнообразила внутренний календарь в период международной изоляции,— в Кубке столетия и Кубке легенд. А вот в чемпионате, Кубке и Суперкубке России побеждал «Зенит», так что здесь счет был 5:2 в его пользу.

Восьмая подряд, а всего двадцатая встреча в финалах казанского и столичного клубов прошла на домашней площадке динамовцев, что уравнивало шансы на успех. Они уже показали, как мощно могут играть на своей арене в октябрьском финале Кубка легенд, когда взяли верх в четырех сетах. Правда, и «Зенит» быстро взял мини-реванш в матче регулярного чемпионата, когда вновь приехал в гости к «бело-голубым». Сейчас в отличие от того же Кубка легенд обе команды сделали ставку на опытных диагональных Цветана Соколова и Максима Михайлова. 36-летний ветеран «Зенита» вообще пропустил прошлый финал по состоянию здоровья, а болгарского нападающего тогда очень удачно подменил Максим Сапожков, наколотивший 23 очка и внесший основной вклад в динамовскую победу.

Кроме того, у москвичей восстановился после травмы и набрал хорошие кондиции доигровщик Ярослав Подлесных, благодаря которому они оторвались на четыре балла по ходу первой партии. Он и в атаке забивал, и на подаче пару брейков организовал. При этом у казанцев явно не справился с давлением молодой доигровщик Михаил Лабинский, и их главному тренеру Алексею Вербову пришлось экстренно вносить коррективы, выпустив надежного и проверенного Сэма Деру. Впрочем, нельзя сказать, что выход бельгийца произвел какой-то эффект. Вскоре после эйса Соколова «Динамо» увеличило отрыв до пяти очков, хотя «Зенит» сумел вернуться в игру, когда Михайлов выдал серию фирменных подач.

Преимущество хозяев корта сократилось до минимума, но им все-таки удалось отбиться, заработать сетбол и реализовать его эйсом от связующего Павла Панкова, забрав дебютный отрезок — 25:22.

Во второй партии казанцы вроде бы заиграли в свою силу, тогда как у москвичей получил травму один из лидеров — Денис Богдан. Гости находились чуть впереди, однако в какой-то момент динамовцы прихватили Деру, а потом и заменившего его Лабинского. В итоге на подаче Панкова они создали комфортную разницу «плюс четыре», к тому же заставив Вербова использовать оба тайм-аута. В этой критической ситуации как нельзя кстати выстрелил Лабинский, также славящийся отменной подачей. Проигрывая 12:16, «Зенит» догнал соперника. И все же «Динамо» было лучше. Тот же Соколов превосходил Михайлова в завершении атак, стабильно добывая очки. Именно болгарин поставил точку в сете — 25:21.

Поведя 2:0, «бело-голубые» почувствовали запах трофея и продолжали владеть инициативой.

Антон Семышев абсолютно безболезненно компенсировал потерю Богдана, а Соколов, которому 31 декабря исполнится 35 лет, неутомимо вбивал мячи в пол. Уже в дебюте третьей партии подопечные Константина Брянского добились трехочкового перевеса и удержали лидерство до самой концовки. Хотя «Зенит» подбирался на дистанцию «минус один» и опять вернул интригу, когда Алексей Кононов изменил цифры на табло с 20:23 на 22:23. Но Соколов, набравший 22 очка, вывел москвичей на матчбол, а после того как его сменщик Сапожков подал в аут, все решила ошибка Дмитрия Волкова. Казанский доигровщик совершил заступ на подаче, и «Динамо» выиграло сет — 25:23. В коллекции столичного клуба это четвертый Кубок России, а у казанского по-прежнему 12 таких трофеев.

Александр Ильин