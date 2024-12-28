Минтруд предложил расширить список организаций для альтернативной службы

Минтруд предложил в 2025 году расширить перечень организаций и специальностей для прохождения альтернативной службы. В список профессий могут войти врачи приемного отделения, учителя-логопеды и метеорологи.

«Если в 2024 году нормативный документ содержит список из 238 профессий и 1439 организаций, где могут работать альтернативно служащие, то в 2025 году его предлагается расширить до 255 специальностей и 1524 предприятий»,— сообщила пресс-служба ведомства журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Минтруд добавил, что сведения о числе граждан, которые хотят заменить службу по призыву альтернативной, предоставляет Минобороны. На основе этих данных Роструд подбирает им рабочие места. По прибытии к месту прохождения альтернативной службы работодатель заключает с ними трудовой контракт.

Согласно данным Росстата, в 2023 году альтернативную службу прошли 2,8 тыс. человек. В первом полугодии 2024-го их число превысило 2 тыс.