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Коммерсантъ FM
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Прокуратура трех регионов вынесла предостережения за поддержку многоженства

Прокуратуры трех регионов вынесли предостережения представителям исламских организаций из-за поддержки многоженства в России. Их получили главы Духовных управлений мусульман (ДУМ) Нижегородской области Мунир Беюсов и Свердловской области Артур Мухутдинов, а также главред издательского дома «Медина» Дамир Мухетдинов.

О вынесении предостережений сообщили «Интерфаксу» в Генпрокуратуре. Как установило надзорное ведомство, часть религиозных деятелей Урала и Поволжья высказывались в поддержку фетвы ДУМ о разрешении многоженства. Прокуратура считает, что высказывания в поддержку многоженства оскорбляют женщин и нарушают права детей. Такие идеи также не соответствуют Конституции и федеральному законодательству.

19 декабря Совет улемов (ученых-богословов) ДУМ разрешил мусульманам заключать до четырех религиозных браков при условии равного отношения мужа ко всем женам. 23 декабря ДУМ отозвал фетву. Генпрокуратура и Совет по правам человека выступали против многоженства.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Брака много не бывает».

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