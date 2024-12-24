Генпрокуратура выступила против многоженства

«Богословское заключение Совета улемов ДУМ РФ о "проблематике многоженства в мусульманском сообществе России" противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей»,— заявили “Ъ” в понедельник в Генпрокуратуре.

Напомним, 19 декабря Совет улемов — совещательный орган при ДУМ РФ для решения научно-богословских вопросов — принял фетву, посвященную проблематике «многоженства в мусульманском сообществе России». Документ разрешает мужчинам, уже состоящим в религиозном браке с женщиной (никах), заключать религиозный брак с другой женщиной. Но это право появляется только в определенных случаях. Например, когда супруга неспособна родить ребенка или «сексуально несовместима» с мужем. По словам зампреда Совета улемов ДУМ РФ Ильдара Аляутдинова, фетва разработана с целью предостережения мусульман от безответственного отношения к полигамным бракам. Выражается оно, как уточнил религиозный деятель, в несоблюдении равноправия в отношении всех жен. Отдельно господин Аляутдинов заметил, что положения фетвы «не подменяют собой нормы семейного законодательства РФ» (“Ъ” подробно рассказывал об этом 20 декабря).

После публикации богословского заключения член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов, по его словам, начал готовить правовое обоснование для запроса на имя генпрокурора РФ с просьбой провести тщательную проверку законности такого заявления.

По данным “Ъ”, в подготовленном Генпрокуратурой представлении говорится: фетва не соответствует Конституции и закону «О свободе совести и о религиозных объединениях». Хотя законом установлено, что религиозные организации действуют в соответствии со своими внутренними установлениями, делать это можно только в рамках российского законодательства. Источник “Ъ” в надзорном ведомстве также сослался на ст. 1 Семейного кодекса, которая признает брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния. «Запрещаются любые формы ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных отношениях в том числе по религиозной принадлежности. Права граждан в семье могут быть ограничены только на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов других членов семьи и иных граждан»,— добавил собеседник “Ъ”. Фетва, по его оценке, противоречит не только действующему законодательству, но и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей. Поэтому председателю ДУМ РФ внесено представление об устранении нарушения закона, заявили в надзорном ведомстве.

Полина Ячменникова