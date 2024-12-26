Подешевеют ли вклады?

В минувшую пятницу 20 декабря Банк России, вопреки ожиданиям аналитиков, оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 21%, хотя до этого неоднократно повышал ее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Банковские ставки — что по кредитам, что по депозитам — всегда следуют в тренде, задаваемом регулятором. И в некоторых банки восприняли пятничное решение ЦБ как сигнал к действию — снижению ставок по вкладам. Примерно так же, как раньше ряд игроков их повышали — на ожиданиях соответствующего решения ЦБ.

Первым, 24 декабря, понизил ставки по вкладам один из крупнейших игроков — Газпромбанк (ГПБ). Банк снизил ставки по двум депозитам: по вкладу «Новые деньги» ставка уменьшилась с 24% (максимальной ставки по депозитным продуктам Газпромбанка) до 23% годовых, а по вкладу «В Плюсе» ставка снизилась до 23% с 23,7%.

Следом за ним еще несколько банков приняли решение о снижении доходности вкладов: Альфа-банк (на 0,41–3,26 п. п.), максимальная доходность вкладов также снизилась, банк «Дом.РФ» (на 0,6–2 п. п.), ТКБ-банк и Инвестторгбанк изменили ставки по сроку на один год по вкладам «с пополнением 30 дней и выплатой процентов ежемесячно».

Надо отметить, что и ГПБ, и Альфа-банк до снижения были одними из лидеров по доходности вкладов среди крупнейших банков, то есть играли на опережение по доходности ставок, ожидая роста ключевой ставки ЦБ.

По данным Банка России, среднее арифметическое максимальных ставок по вкладам (топ-10 банков) по итогам третьей декады декабря составляло 21,98%. Крупнейший игрок на рынке вкладов — Сбербанк — предлагает массовым клиентам чистую ставку без учета капитализации процентов и прочих нюансов — до 21% годовых, второй — ВТБ — имеет в линейке ставку 24%, но только для новых клиентов. При этом в ВТБ уверены, что в следующем году тренд экстравысоких ставок продолжится.

Да и основные понижения ставок произошли все же не по максимальному уровню, а в рамках определенных продуктов. Таким образом, можно говорить лишь о корректировке банками стоимости ликвидности в том или ином временном диапазоне, а не о новом тренде на снижение доходности вкладов.

Думаю, пока вкладчикам беспокоиться не о чем. До однозначного сигнала ЦБ о снижении ключевой ставки банки будут сохранять текущий уровень доходности вкладов или повышать его. А решения ЦБ, как показывает практика, не всегда прогнозируемы даже для аналитиков, не то что для обывателей.

Мне кажется, спешить поймать падающую ставку по вкладу в этом году все же не стоит. В 2025 году ставки по вкладам, вероятно, сохранятся на текущем уровне, а может, поднимутся еще, ведь пока победить инфляцию ЦБ так и не смог.

Ксения Дементьева