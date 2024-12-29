ВТБ выяснил, где в Ростовской области чаще оплачивают ЖКУ онлайн

С начала года количество пользователей, которые оплачивают жилищно-коммунальные услуги через онлайн-банк, выросло вдвое. Наиболее часто сервис используют клиенты банка в Батайске, Азове и Ростове-на-Дону.



Сегодня услуги ЖКХ оплачивают в ВТБ Онлайн более 10% клиентов банка в Ростовской области. В Батайске таких 14%, а в Азове и Ростове-на-Дону – по 12% от общего числа пользователей.

Сейчас в регионе доступны платежи в ВТБ Онлайн в адрес свыше 1600 предприятий ЖКХ Ростовской области, что составляет 99% от общего числа поставщиков в области. Их услуги можно оплачивать с помощью Умной камеры в онлайн-банке: по QR-коду или без него, а также по фотографии счета. Также для клиентов, которые ранее оплачивали свои счета в других банках есть сервис Перенос платежей. Он позволяет перенести регулярные платежи в ВТБ Онлайн – для этого достаточно загрузить чек о проведенной оплате из другого банка, а сервис распознает его и сформирует платежную форму для дальнейшей оплаты.

«Оплата услуг ЖКХ – одна из самых востребованных операций у клиентов. Мы стремимся повысить комфорт пользователей, поэтому такие платежи у нас можно провести без комиссии. Уже несколько лет банк постепенно вводит практику нулевой комиссии по регулярным операциям для розничных клиентов. Сегодня она распространяется на любые платежи в ВТБ Онлайн, даже по реквизитам в адрес организаций», – отметил единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в Ростовской области - вице-президент Юрий Авдеев.

В мае ВТБ отменил комиссию за платежи организациям по реквизитам. Розничные клиенты могут бесплатно совершать оплату по счетам или договорам за различные товары или услуги в адрес ИП или юрлиц во всех каналах – онлайн-банке, офисах или банкоматах. Условия действуют для всех клиентов ВТБ и не зависят от суммы платежа. Таким образом, теперь при проведении всех видов платежей в ВТБ Онлайн комиссия банка составляет 0%.

Комиссия за платежи банком не взимается. Возможно списание комиссии со стороны агрегатора: Система Город Республики Башкортостан; Система Город Иркутской области. Информацию о комиссии можно найти на странице подтверждения платежа.

ПАО Банк ВТБ