На границе Пакистана и Афганистана произошли бои

На нескольких контрольно-пропускных пунктах на границе Пакистана и Афганистана произошли вооруженные столкновения. Стороны называют разные данные о потерях. 25 декабря власти Афганистана заявили о гибели 51 человека в результате авиаудара со стороны Пакистана.

Столкновения на границе двух стран начались вечером 27 декабря. Пакистанская газета Dawn пишет, что местные пограничники в ходе контртеррористической операции ликвидировали как минимум девять боевиков «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ). Как утверждает издание, потерь со стороны Пакистана нет.

Афганский телеканал TOLO News сообщил о гибели 19 пакистанских военнослужащих. По данным телеканала, со стороны «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) погибли пять человек, еще трое ранены.

Столкновения произошли в районе, где пакистанские радикальные группировки добиваются образования независимого государства. Их связывают с террористической и запрещенной в России «Аль-Каидой». 25 декабря со стороны Пакистана был нанесен авиаудар по территории Афганистана. Исламабад заявлял, что целью были места укрытий пакистанских террористов. Кабул обещал ответить за удар.