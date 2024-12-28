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Коммерсантъ FM
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Стоимость привилегированных акций «Транснефти» выросла на 5,6%

Привилегированные акции «Транснефти» выросли в цене на 5,6%. По данным Мосбиржи, акции компании выросли с 1 160 руб. (16:30 МСК) до максимальной цены на 17:17 мск — 1 225 руб. (+5,6%) за бумагу. После этого началось снижение до 1 213,5 руб. (+4,61%) по состоянию на 17:25 мск.

Сегодня ТАСС сообщил, что тарифы «Транснефти» на транспортировку нефти в 2025 году будут увеличены на 9,9%.

До этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала проект приказа об индексации тарифов на услуги «Транснефти» по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам на 5,8% с 1 января, однако по итогу ведомство решило увеличить тарифы еще на 4,1%.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «"Транснефти" пересматривают нагрузку».

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