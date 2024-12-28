Главу Куминского (ХМАО) отправили в отставку после стрельбы в чужом доме

В отношении жителя городского поселения Куминский Кондинского района ХМАО (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) возбуждено уголовное дело об угрозе убийством, покушении на убийство, проникновении в жилище, сообщили в пресс-службе СУ СК региона. Он отправлен в изолятор временного содержания (ИВС). По данным «Ъ-Урал», речь идет о главе поселения Сергее Грубцове.

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Следствие утверждает, что 27 декабря он находился в состоянии алкогольного опьянения и с охотничьим ружьем в руках зашел в чужой частный дом, владельцы которого были против этого. Он начал угрожать жильцам, несколько раз выстрелив в потолок. Затем он вышел из дома и стал ходить по поселению с оружием.

Когда к обвиняемому подъехал участковый, тот вновь выстрелил из ружья, а потом забежал в дом своего знакомого и продолжил стрелять на улицу оттуда. После задержания его поместили в ИВС, следствие направило в суд ходатайство о помещении обвиняемого в СИЗО.

В правительстве Ханты-Мансийского автономного округа сообщили, что решением совета депутатов полномочия главы поселения Сергея Грубцова были досрочно прекращены с 27 декабря. Там уточнили, что обстоятельства произошедшего выясняются правоохранительными органами.

Сергей Грубцов был избран главой муниципалитета в 2018 году, а затем вновь переизбран в 2023 году от партии «Единая Россия», набрав 91,1% голосов. До этого с 2010 года он работал в администрации Кондинского района, с 2014 года возглавлял один из комитетов, затем в 2018 году был назначен на пост заместителя главы.

Анна Капустина