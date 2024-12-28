«Сбер» и Т-банк присоединились к пилоту цифрового рубля

Сбербанк и Т-банк стали участниками пилотного проекта по цифровому рублю с реальными клиентами, следует из данных на сайте Центробанка (ЦБ). Внимание на это обратил РБК. Уточняется, что оба банка присоединились к проекту спустя почти полтора года после начала внедрения цифровой национальной валюты.

ЦБ с 15 августа 2023 года запустил в пилотном режиме технологию цифрового рубля с реальными деньгами для ограниченного круга клиентов, сейчас проводится второй этап проекта. В общей сложности в списке участников находится 15 банков, в их число недавно также вошла «Точка».

В ноябре ЦБ продлил до конца 2025 года льготный период по операциям с цифровыми рублями. По задумке регулятора, системно значимые кредитные организации (13 банков) должны будут предоставить клиентам возможность оперировать цифровым рублем с 1 июля 2025 года, с универсальной лицензией (208 банков) — с 1 июля 2026-го, с базовой лицензией (96 банков) — с 1 июля 2027 года.

О внедрении цифрового рубля — в публикации «Ъ» «Цифровой рубль влетит в копеечку».