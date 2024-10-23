Цифровой рубль влетит в копеечку

Минимальные инвестиции российского банка для начала работы с цифровым рублем могут составлять от 120 млн руб. до более чем 200 млн руб. Эксперты указывают, что эта сумма неподъемна для небольших банков, поскольку она в несколько раз превышает их годовой бюджет на IT-инфраструктуру. При этом заработать на этих вложениях даже средним банкам будет затруднительно. Участники рынка считают, что снизить стоимость «входного билета» могут облачные технологии и коробочные решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Опрошенные “Ъ” участники платежного рынка оценили минимальные затраты на подключение банка к платформе цифрового рубля в 120–200 млн руб. и даже более. Источник “Ъ” на IT-рынке считает, что минимальная сумма начинается от 200 млн руб. По его словам, к операциям с цифровым рублем придется адаптировать практически все системы банка — ДБО (дистанционное банковское обслуживание) для физлиц и юрлиц, АБС (автоматизированная банковская система), системы комплаенса. Причем в настоящее время «возможность создания коробочных решений для небольших банков осложняется тем, что ДБО для физлиц у них может быть от одного производителя, для юрлиц — от другого, а АБС — от третьего», отмечает собеседник “Ъ”. Источник “Ъ” на банковском рынке поясняет, что для адаптации инфраструктуры банка потребуется приобрести новые мощные серверы, купить или написать новое ПО. «Даже для среднего банка сумма инвестиций в "железо" составит не менее 40 млн руб., а в софт — не менее 80 млн руб.»,— оценивает собеседник “Ъ”.

Руководитель трансакционного бизнеса компании Uniteller Нияз Шарипов отмечает, что «затраты банка складываются из затрат на инфраструктуру, обеспечение информационной безопасности, прикладное ПО и интеграционные работы с существующими внутрибанковскими системами, а при росте количества подключаемых клиентов и количества операций потребуются дополнительные затраты на развитие инфраструктуры в банке и закупку дополнительных лицензий». Остаются и проектные затраты на внедрение, а также на высококвалифицированные кадры как на этапе внедрения, так и при дальнейшем сопровождении операционной деятельности в рамках цифрового рубля, указывает эксперт.

Согласно планам регулятора, системно значимые кредитные организации (СЗКО; 13 банков) должны будут предоставить клиентам возможность оперировать цифровым рублем с 1 июля 2025 года, с универсальной лицензией (208 банков) — с 1 июля 2026 года, с базовой лицензией (96 банков) — с 1 июля 2027 года. В настоящее время проводится второй этап пилотного проекта по использованию цифрового рубля. В нем участвуют лишь пять СЗКО — ВТБ, ГПБ, Альфа-банк, ПСБ и Совкомбанк.

В Банке России уверены, что предложенных сроков «достаточно для подключения, учитывая, что на первом этапе речь идет о крупнейших банках, которые являются самыми технологичными на рынке, и часть из них уже подключена к платформе и пилотирует операции с цифровыми рублями».

Вместе с тем эксперты считают, что рассчитанные затраты будут слишком значительными для большинства банков. Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов отмечает, что объем необходимых ресурсов создаст трудности для подключения небольших универсальных банков. По его мнению, перспективы монетизации такого подключения для банка, у которого нет четкой стратегии заработка на цифровом рубле, невелика. Профессор МВА бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков также считает, что для банков с базовой лицензией это неподъемная сумма, поскольку у них годовой бюджет на всю IT-инфраструктуру составляет около 20 млн руб. Если от них потребуют выложить сумму в пять-десять раз большую, им можно будет просто «сворачивать бизнес». Для большинства средних банков это также могут быть вложения без отдачи — у них «может вообще не быть ни одного клиента с кошельком цифрового рубля, но на инфраструктуру и ее поддержание он должен потратиться», отмечает господин Войлуков.

Между тем на прошлой неделе на форуме «Финополис» глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что планируется штрафовать банки за срыв срока подключения к платформе цифрового рубля. Размеры потенциальных штрафов в Банке России пока раскрыть не смогли. «Прежде чем говорить о применении каких-либо санкций в отношении участников рынка, которые не присоединятся к платформе цифрового рубля в определенные сроки, необходимо, чтобы эти сроки, а также другие нормы были приняты на законодательном уровне»,— отметили там.

Вместе с тем эксперты допускают, что со временем стоимость подключения к платформе цифрового рубля для банков будет снижаться.

По словам руководителя продуктового направления «Расчеты. Электронные онлайн-платежи» компании «Диасофт» Сергея Добриднюка, «пока решения пишутся штучно, в том числе и самостоятельно крупными банками, вопрос стоимости стоит не на первом месте». Но в будущем возможно снижение порога входа в несколько раз по мере появления на рынке большего числа игроков и предложений, считает эксперт. При этом, по его словам, именно малые и средние банки делают явление массовым, доступным для широкого круга клиентов, а опыт крупных банков и вендоров должен привести к появлению коробочных решений. Кроме того, Виктор Достов ожидает появления «облачных платформ и других форм посредников, которые будут опосредованно предоставлять необходимый набор сервисов». Причем он не исключает, что такой вариант должен стать субъектом отельного нормативного акта.

Максим Буйлов