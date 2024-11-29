ЦБ продлил до конца 2025 года льготный период по операциям с цифровыми рублями

Центральный банк продлил до 31 декабря 2025 года льготный период, в течение которого с компаний не будет взиматься комиссия за проведение операций с цифровыми рублями. В сообщении ЦБ говорится, что это позволит бизнесу сократить издержки во время подготовки к внедрению цифрового рубля. Оно запланировано на середину 2025 года.

«Для граждан любые операции с национальной цифровой валютой будут бесплатными вне зависимости от льготного периода»,— пояснили в ЦБ.

С 1 января 2026 года для компаний начнет действовать тариф за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями — 0,3% от суммы платежа (не более 1,5 тыс. руб.). Для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, тариф составит 0,2% (но не более 10 руб.). За переводы между юрлицами комиссия составит 15 руб. за операцию. Закрыть или открыть счет на платформе цифрового рубля все пользователи смогут без комиссий.

Согласно планам Центробанка, системно значимые кредитные организации (СЗКО; 13 банков) должны будут предоставить клиентам возможность оперировать цифровым рублем с 1 июля 2025 года, с универсальной лицензией (208 банков) — с 1 июля 2026 года, с базовой лицензией (96 банков) — с 1 июля 2027 года. Сейчас проводится второй этап пилотного проекта по использованию цифрового рубля. В нем участвуют лишь пять СЗКО — ВТБ, ГПБ, Альфа-банк, ПСБ и Совкомбанк.

О затратах банков на внедрение цифрового рубля — в материале «Ъ» «Цифровой рубль влетит в копеечку».