В «Сириус» доставили первые пробы воды из Анапы

В Университете «Сириус» приступили к тестированию технологий, которые помогут очистить Черное море от нефтепродуктов и минимизировать последствия экологической катастрофы. Исследования ведутся на основе первых проб воды и грунта из Анапы, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ейского района Фото: пресс-служба администрации Ейского района

Сбор и доставку грунта и воды организовал резидент Инновационного научно-технологического центра «Сириус» — компания «Эфиродинамика». Теперь ученым предстоит их изучить, чтобы отработать технологию бактериальной очистки нефтепродуктов. Такой способ позволяет устранять загрязнения с помощью микроорганизмов. Способ не новый, с ним работают около 15 лет, но технология должна выстраиваться индивидуально под каждую ситуацию.

«Технология значительно ускоряет процесс устранения загрязнений и восстановления экологического баланса. Проверка займет около месяца, после чего бактерии можно будет применить для масштабной очистки грунта и воды на побережье Анапы. Это позволит минимизировать последствия разлива мазута и восстановить экологический баланс на пострадавших территориях», — уточнили в пресс-службе.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера, на борту которых находился мазут. Нефтепродукты массово попали в Черное море, мазутное пятно выбросило на побережье в районе Анапы. Ежедневно спасатели, волонтеры и сотрудники различных ведомств убирают мазут с пляжей, очищают животных и птиц. Эксперты назвали произошедшее экологической катастрофой, а власти ввели режим ЧС.

Александра Каверина