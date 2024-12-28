Азербайджан изменит срок временного пребывания россиян в стране

Власти Азербайджана планируют внести изменения в правила пребывания граждан России на своей территории, сообщили в Министерстве иностранных дел страны. В ведомстве заявили, что это ответ на новые меры, связанные с ужесточением требований к срокам пребывания иностранцев в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Новые рекомендации и ужесточение правил относительно срока пребывания, применяемые российской стороной, рассматриваются прежде всего в контексте прав наших граждан. Азербайджанская сторона, как и во всех вопросах внешней политики, в вопросах временного пребывания и миграции будет исходить из принципов паритета и взаимности»,— заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, его слова приводит сайт ведомства. Ответные меры будут введены в ближайшие дни, сообщили в МИД Азербайджана.

8 августа президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает безвизовым иностранцам находиться в стране более 90 дней в течение календарного года. Также, согласно нововведениям, иностранцы должны зарегистрироваться по месту своего пребывания в течение 7 рабочих дней с момента пересечения границы России. Этот закон вступает в силу 1 января 2025 года. Сейчас разрешенный срок пребывания составляет 90 дней в течение 180 дней и 180 дней в течение 1 года.