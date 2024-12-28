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Координационный штаб по спасению птиц от мазута запустили в Сочи

В Сочинском географическом обществе начал свою работу Координационный штаб, целью которого является спасение птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов в Черном море. Об этом сообщается в Telegram-канале географического общества.

Фото: Telegram-канал Сочинского географического общества

Фото: Telegram-канал Сочинского географического общества

На призыв специалистов откликнулись десятки добровольцев, которые будут участвовать в мониторинге, отлове и оказании первой помощи пострадавшим птицам. Волонтеры займутся очисткой пернатых от загрязнений и обеспечением ухода в период реабилитации. В СГО отметили, что это сотрудничество позволит значительно повысить эффективность работы по спасению птиц.

На первой встрече штаба разработали план действий, определили ключевые направления работы и провели инструктаж для участников. Также состоялся сбор необходимых медикаментов, специальной одежды и инвентаря для выполнения поставленных задач. Информацию о деятельности штаба можно отслеживать в Telegram-канале «Берег Сочи».

Сообщения о случаях обнаружения пострадавших птиц на побережье Большого Сочи можно отправлять по телефону: 8-8622-62-32-23, в чат «Берег Сочи» или в группу «Сочинский географ».

Более недели назад в Сочи зафиксировали первые случаи загрязнения птиц мазутом, который разлился в Керченском проливе после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Специалисты Росприроднадзора в Адлере и Имеретинской низменности обнаружили четырех чомг, покрытых нефтепродуктами.

Позже на побережье Большого Сочи и в Сириусе нашли еще 15 птиц, также имеющих признаки нефтяного загрязнения. У этих пернатых загрязнены брюхо и лапы, что позволяет им сохранять способность к полету. Однако их жизни угрожает опасность, так как нефтепродукты попадают в организм птиц во время их попыток очиститься от загрязнений.

Мария Удовик

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