Орнитологи лечат 15 пострадавших от нефти птиц в Сочи

На побережье Большого Сочи и Сириуса обнаружили 15 птиц со следами нефтяного загрязнения. У пернатых загрязнены брюхо и лапы, что позволило им сохранить способность к полету, отмечают в пресс-службе федеральной территории Сириус. В то же время жизни птиц угрожает опасность, так как нефтепродукты попадают в организм, когда они начинают себя чистить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Специалисты-орнитологи начали лечение пострадавших птиц по специальному протоколу. Процедура включает применение энтеросгеля и других абсорбентов, очистку оперения и медицинское наблюдение. После восстановления птиц выпустят в небольшие водоемы для оценки их состояния перед возвращением в естественную среду обитания.

Эксперты Общества прогнозируют, что последствия экологического бедствия будут проявляться несколько лет. С наступлением теплого сезона нефтепродукты выйдут на поверхность воды, создавая угрозу для птиц, принимающих блестящие пятна за рыбу.

«Ъ-Сочи» писал, что, как прогнозируют ученые, мазут может распространяться по побережью Кубани в течение нескольких месяцев. Возможно погружение мазутных скоплений в глубокие горизонты, из-за чего предсказать их движение будет сложно.

Вячеслав Рыжков