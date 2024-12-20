В Адлере и Имеретинской низменности обнаружили птиц в мазуте

В Сочи обнаружили первых птиц в мазуте, который разлился в Керченском проливе после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Специалисты Росприроднадзора обнаружили в Адлере и Имеретинской низменности четырех чомг, покрытых нефтепродуктами, сообщается в Telegram-канале Сочинского географического общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Специалисты Росприроднадзора зафиксировали в Адлере и Имеретинской низменности первых птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Четырех чомг доставили орнитологу Александру Дворецкому. Он очистил оперение птиц от мазута и оказал им первую ветеринарную помощь»,— говорится в публикации.

Птицы остались на реабилитации. Они чувствуют себя хорошо.

В обществе объяснили, что птицы, скорее всего, приняли пятно мазута за возможное место приземления, испачкали лапы и брюхо, но смогли долететь до сочинских берегов. В обществе также предполагают, что число пострадавших птиц в сочинском районе будет увеличиваться.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте собрали более 200 тыс. руб. на помощь пострадавшим от мазута птицам. Планируется перевозка нуждающихся в лечении птиц из Анапы в Сочи для получения необходимой помощи.

Вячеслав Рыжков