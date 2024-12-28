Умер бывший тренер сборной России по волейболу Даниэле Баньоли

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной России по волейболу итальянец Даниэле Баньоли умер в возрасте 71 года, сообщила Федерация волейбола Италии. По данным портала World of Volley, Баньоли скончался после продолжительной борьбы с болезнью вчера, 27 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниэле Баньоли в 2010 году

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Даниэле Баньоли в 2010 году

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Мы с волнением узнаем о кончине Даниэле — тренера, который оставил великое наследие итальянскому волейболу и который своей работой внес важный вклад в развитие нашего движения. Со своей стороны и со стороны Итальянской федерации волейбола я выражаю самые искренние соболезнования его семье»,— заявил президент Джузеппе Манфреди.

Баньоли возглавлял мужскую сборную России в 2009–2010 годах. Под его руководством россияне стали серебряными призерами Мировой лиги в 2010 году, также взяли бронзу в 2009-м. Был тренером «Динамо» в 2007–2009 годах, с ним команда победила на чемпионате России в 2008 году, а также выиграл кубок и суперкубок страны в том же году.

Баньоли начал тренерскую карьеру в 1980 году в «Мантуе», также работал в итальянских «Модене», «Роме», «Сислее». Является обладателем рекорда по числу побед в чемпионате Италии — на его счету восемь титулов. С 2017 по 2018 год он возглавлял уфимское «Динамо-Урал». Помимо этого был тренером турецкого «Фенербахче» (2012), иранского «Матина» (2013–2014), катарского «Эр-Райяна» (2014–2015), тунисского «Сфаксьена» (2016).