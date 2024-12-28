Президент России Владимир Путин подписал закон о переименовании Ростова Ярославской области в Ростов Великий. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Ростова Великого. Успенский собор.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Виды Ростова Великого. Успенский собор.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

17 декабря закон приняла Госдума, а 20 декабря переименование поддержал Совет Федерации. Федеральный закон о переименовании Ростова был подписан 28 декабря.

«Переименовать город Ростов Ярославской области в город Ростов Великий»,— указывается в законе.

Инициатива о переименовании Ростова в Ростов Великий была выдвинута летом 2023 года. Ее поддержали больше половины жителей города в возрасте от 14 лет. Переименование также было поддержано областными депутатами, которые решили направить проект федерального закона о переименовании в правительство России и Госдуму РФ. Ранее положительное заключение выдал Росреестр, объяснив, что название «Ростов Великий» широко известно в прошлом и настоящем.

Алла Чижова