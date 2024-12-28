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В Казани открыли крупнейшую поликлинику на 750 посещений в смену

В жилом комплексе «Салават Купере» в Казани открылась новая многопрофильная поликлиника, рассчитанная на 750 посещений в смену. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики Татарстан.

В жилом комплексе «Салават Купере» в Казани открылась новая многопрофильная поликлиника

В жилом комплексе «Салават Купере» в Казани открылась новая многопрофильная поликлиника

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В жилом комплексе «Салават Купере» в Казани открылась новая многопрофильная поликлиника

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Медицинское учреждение площадью 12 тыс. квадратных метров оснащено современным оборудованием, включая компьютерный томограф, рентген-аппараты, флюорограф, маммограф и аппараты УЗИ. В поликлинике работают кабинеты терапевтов, педиатров и узких специалистов, а также женская консультация, травмпункт и филиал скорой помощи.

В пресс-службе отметили, что учреждение построено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и стало крупнейшим медицинским объектом, введенным в эксплуатацию в этом году. Сейчас поликлиника обслуживает около 35 тыс. жителей района, а в перспективе, с учетом развития жилого комплекса, количество пациентов может увеличиться до 70 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что общая стоимость объекта составила 812,7 млн руб.

Анар Зейналов

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