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Новая поликлиника в «Салават Купере» откроется до конца года

Новая многопрофильная поликлиника в «Салават Купере» откроется до конца года. Об этом, отвечая на вопрос «Ъ Волга-Урал», сообщил министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин.

Новая поликлиника в «Салават Купере» откроется до конца года

Новая поликлиника в «Салават Купере» откроется до конца года

Фото: Пресс-служба отделения «Единая Россия» в Татарстане

Новая поликлиника в «Салават Купере» откроется до конца года

Фото: Пресс-служба отделения «Единая Россия» в Татарстане

«Точная дата уточняется, но это точно произойдет в этом году, буквально считанные дни», - подчеркнул господин Миннуллин.

Учреждение будет включать взрослую и детскую поликлиники, женскую консультацию, травматологический пункт с отдельным входом и рентген-аппаратом, а также подстанцию службы скорой помощи, которая будет обслуживать пять бригад, включая реанимационные. Поликлиника оснащена современным оборудованием, включая 32-срезовый компьютерный томограф, ультразвуковые аппараты и эндоскопию. По словам министра, она будет рассчитана на 1000 посещений в смену.

Сумму инвестиций министр разглашать не стал: «Позвольте не озвучивать эту сумму — это не совсем корректный вопрос. Но проект достойный».

По данным «Татар-информ», финансирование строительства осуществляется в рамках национального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Общая стоимость объекта составляет 812,7 млн рублей.

Анар Зейналов

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