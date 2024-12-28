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В МЧС предупредили о тумане в Петербурге 28 декабря

В Петербурге 28 декабря будет туманно. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Водителям следует проявлять особую бдительность на дорогах.

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в этот день в городе будет облачная с прояснениями погода. Ближе к вечеру пройдет небольшой дождь. Температура воздуха: от 0 до +2 градусов.

Ветер юго-западный, южный. Атмосферное давление будет понижаться.

Дарья Астанина

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