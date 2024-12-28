Глава Кубани: летний курортный сезон 2025 года не сорвется из-за разлива мазута

Летний курортный сезон в Краснодарском крае в 2025 году не пострадает из-за разлива нефтепродуктов в Черном море, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев LIFE.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор подчеркнул, что уборка пляжей от мазута продолжается. На наиболее загрязненных участках работают спецтехника и специалисты. Важным аспектом является предотвращение повторных выбросов нефтепродуктов на берег. Для этого в акватории Черного моря установлены специальные заграждения.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию об отмене 90% бронирований номеров, отметив, что лишь 2% туристов отказались от отдыха на побережье, что считается нормальным уровнем.

После крушения нефтяных танкеров в Черном море бронирования туров в Анапу на лето 2025 года замедлились, рассказали “Ъ-Кубань” туроператоры,но аннуляций туров пока нет.

Наталья Решетняк